ЦБ запустил «Монетную неделю» в России

Центральный банк России запустил акцию «Монетная неделя». ЦБ РФ предлагает обменять мелочь на бумажные купюры или зачислить деньги на счёт без комиссии.
Акция пройдет по всей стране с 20 мая до 2 июня. В ней примут участие около 4000 подразделений 146 банков. На сайте монетнаянеделя.рф можно найти всю подробную информацию об условиях и адресах банков-участников. Некоторые из них предложат клиентам сувениры.
На обмен можно принести любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные начиная с 1997 года.
В пресс-службе регулятора уточнили, что впервые подобная акция была проведения в 2023 году. По её итогам собрано свыше 20 млн монет на 83 млн рублей. Вес такого результата оценили в 87 т.
Как отмечается на сайте монетнаянеделя.рф, в Новокузнецке Кемеровской области один житель сдал самое большое количество монет самых мелких номиналов: 990 копеек и 1084 пятикопеечных монет на общую сумму 64 рубля 10 копеек.
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