ЦБ запустил «Монетную неделю» в России

Акция пройдет по всей стране с 20 мая до 2 июня. В ней примут участие около 4000 подразделений 146 банков. На сайте монетнаянеделя.рф можно найти всю подробную информацию об условиях и адресах банков-участников. Некоторые из них предложат клиентам сувениры.