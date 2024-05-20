«Банк Дом.рф» заработал в I квартале почти 10 млрд рублей

Активы банка достигли 2,6 трлн рублей, прибавив 2,6% с начала года. Кредитный портфель банка с начала года вырос на 14% главным образом за счет выдач ипотеки (рост на 19%, до 583,9 млрд рублей) и кредитов на финансирование жилищного строительства (+5%, 1,1 трлн рублей). При этом стоимость риска (COR) составила 0,6%, удвоившись в годовом выражении, а доля кредитов клиентам, просроченных на срок свыше 90 дней, уменьшилась с начала года до 0,9% (1,0% в 2023 году).