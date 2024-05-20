«Банк Дом.рф» заработал в I квартале почти 10 млрд рублей

Чистый процентный доход до резервов за отчетный период вырос в 1,6 раза — до 20,7 млрд рублей, после резервов — в 1,5 раза — до 17,7 млрд рублей, чистый комиссионный — сократился в 1,8 раза, до 0,6 млрд рублей. Чистая процентная маржа год к году выросла с 3 до 3,4%.
Активы банка достигли 2,6 трлн рублей, прибавив 2,6% с начала года. Кредитный портфель банка с начала года вырос на 14% главным образом за счет выдач ипотеки (рост на 19%, до 583,9 млрд рублей) и кредитов на финансирование жилищного строительства (+5%, 1,1 трлн рублей). При этом стоимость риска (COR) составила 0,6%, удвоившись в годовом выражении, а доля кредитов клиентам, просроченных на срок свыше 90 дней, уменьшилась с начала года до 0,9% (1,0% в 2023 году).
Привлеченные средства клиентов достигли 2,2 трлн рублей (+11% с начала года), основной прирост обеспечили средства юридических лиц (+14%) и физических лиц (+12%).
Административные расходы выросли на 40% до 5,3 млрд рублей, в основном за счет роста вознаграждений сотрудников и расходов на рекламу и маркетинг, следует из отчетности.
Банк Дом.рф является крупнейшим активом одноименной госкорпорации — оператора льготных программ в жилищной сфере, который распределяет господдержку на ипотеку и строительство по уполномоченным банкам и по застройщикам. С 2021 года гендиректор общества Виталий Мутко публично намекает, что «Дом.РФ» может стать публичной компанией, разместив акции на Московской бирже. Прибыль госкорпорации в первом квартале 2024 года составила 16,7 млрд рублей.