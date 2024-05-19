Жильцы дома в Белгороде, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты 20 мая

По его словам, чтобы получить выплату, жителям дома нужно написать заявление и оставить его в информационном центре, который развернут в школе рядом с домом. «Дальше выплаты в 50 [тысяч] и 100 тысяч [рублей] за частичное и полностью утраченное имущество. Отдельным актом составляется вместе с сотрудниками МЧС, следственным комитетом, администрацией города Белгорода. Постараемся максимально быстро выполнить эту работу», — добавил губернатор.