Жильцы дома в Белгороде, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты 20 мая

«Уже завтра 330 жителей жилого дома 55А на улице Щорса, который пострадал, а точнее, был очень сильно разрушен во время очередного обстрела со стороны ВСУ, смогут получить по 10 тысяч рублей. Это первый этап выплат», — написал губернатор.
По его словам, чтобы получить выплату, жителям дома нужно написать заявление и оставить его в информационном центре, который развернут в школе рядом с домом. «Дальше выплаты в 50 [тысяч] и 100 тысяч [рублей] за частичное и полностью утраченное имущество. Отдельным актом составляется вместе с сотрудниками МЧС, следственным комитетом, администрацией города Белгорода. Постараемся максимально быстро выполнить эту работу», — добавил губернатор.
20 мая Гладков заслушает доклады о проведенной строительной экспертизе по техническому состоянию дома, после чего будет принято окончательное решение о формате восстановления.