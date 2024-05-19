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Жильцы дома в Белгороде, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты 20 мая

БЕЛГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Первый этап выплат жильцам дома в Белгороде, в котором произошло обрушение после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 мая, начнется 20 мая, помощь получат 330 человек. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Уже завтра 330 жителей жилого дома 55А на улице Щорса, который пострадал, а точнее, был очень сильно разрушен во время очередного обстрела со стороны ВСУ, смогут получить по 10 тысяч рублей. Это первый этап выплат», — написал губернатор.

По его словам, чтобы получить выплату, жителям дома нужно написать заявление и оставить его в информационном центре, который развернут в школе рядом с домом. «Дальше выплаты в 50 [тысяч] и 100 тысяч [рублей] за частичное и полностью утраченное имущество. Отдельным актом составляется вместе с сотрудниками МЧС, следственным комитетом, администрацией города Белгорода. Постараемся максимально быстро выполнить эту работу», — добавил губернатор.

20 мая Гладков заслушает доклады о проведенной строительной экспертизе по техническому состоянию дома, после чего будет принято окончательное решение о формате восстановления.