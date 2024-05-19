СМИ: Япония к 2030 году хочет занимать треть мирового рынка автомобилей нового поколения

SDV — это автомобили, программное обеспечение которых можно обновить через интернет, добавив или убрав те или иные функции. Сейчас в сфере цифровизации автомобилей лидируют Китай и США. Японские компании в настоящее время контролируют около 30% мирового рынка автомобилей, включая в первую очередь модели с двигателем внутреннего сгорания. Однако доля японских электромобилей пока что довольно низкая и составляет лишь несколько процентов. Именно среди электромобилей встречается больше всего SDV.