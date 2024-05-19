Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Сумма ущерба из-за последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, которую ранее уже называли, окончательно еще не определена, ее размеры колоссальны, заявил «РИА Новости сенатор» от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он напомнил, что в 2023 году ущерб оценивали в 11,5 млрд руб. «Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества. Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура восстановлена», — пояснил Кастюкевич.