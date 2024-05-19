Минсельхоз исключил дефицит кисломолочной продукции в России

В ведомстве уточнили, что в стране достаточно сырья для ее производства, передает РИА Новости.
«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию», — заявили в Минсельхозе, отметив, что в настоящее время нет никаких сложностей с поставками данной продукции и ее нехватка исключена.
Ранее нутрициолог Вероника Гусакова предупредила, что полный отказ от молочных продуктов и глютена лишает организм важных витаминов и микроэлементов. Специалист подчеркнула, что у некоторых людей, действительно, наблюдается аллергия или непереносимость глютена и молока. В этом случае решение об исключении продуктов должен принимать врач, оценив все риски.