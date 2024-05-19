МИД готовит документы по работе магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге

Министерство иностранных дел России разрабатывает пакет документов, необходимый для создания магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили «РИА Новости» в департаменте главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса. Предполагается, что цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Купить товары в таких магазинах можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при МИД.