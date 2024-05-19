МИД готовит документы по работе магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге

«В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов», — рассказали в ведомстве. Речь идет о документах, которые относятся к обществу с ограниченной ответственностью. Оно будет отвечать за организацию беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств государств при международных организациях.
В магазинах беспошлинной торговли (duty free) товары продаются по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлин, а также НДС при условии, что эти товары будут вывезены из страны.
По состоянию на март 2023 года, согласно реестру Федеральной таможенной службы, в России работали 162 магазина беспошлинной торговли, из них 111 находятся в аэропортах. По сравнению с началом 2022 года количество магазинов duty free сократилось на 32%, а в аэропортах их стало меньше на 40%.
В марте 2022 года магазины беспошлинной торговли в аэропортах попросили помощи у правительства, отметив, что из-за резкого падения международного пассажиропотока оказались в самом критическом положении. В июне того же года Госдума приняла закон, разрешающий продавать товары беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны Евразийского экономического союза из России.