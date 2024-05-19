Капитализация Walmart впервые превысила $500 млрд

В компании заявили, что выручка и операционная прибыль за год будет на верхней границе или даже чуть выше более раннего прогноза, в соответствии с которым выручка должна была бы увеличится на 3−4%, а прибыль — на 4−6%. По мнению аналитиков, Walmart успешнее, чем конкуренты, привлекает покупателей в последние годы, в том числе за счет развития онлайн-торговли. Это помогает заинтересовать покупателей с более высокими доходами.