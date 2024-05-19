Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 июня 2024 года

В июне изменятся таможенные сборы, надвигается новая волна колебаний валют, вырастет спрос на сезонные продукты. Что именно может подорожать — Финансам Mail.ru рассказывают эксперты.
В связи с запретом Индией экспортировать рис, а также возросшим спросом на него в Китае и других странах мира в России подорожают элитные и экзотические виды риса, считает доцент кафедры Национальной экономики РУДН Наталья Шувалова.
Также примерно на 10% вырастут цены на куриное мясо. Это связано с высоким потребительским спросом — в связи с кризисом многие россияне отказались от говядины и баранины в пользу курицы.
По словам экономиста, колбаса и мясные деликатесы станут также дороже из-за роста цен на специи, а также на комплектующие для заводов и логистики.
Из-за подорожания какао-бобов из Африки и Южной Америки взлетят цены на шоколад. Кондитеры прогнозируют рост цен примерно на 15−20%.
Также пессимистический прогноз и по июньским ценам на чай, кофе из-за неурожая в странах-поставщиках. Сахар подорожает из-за засухи в Таиланде и Индии. А цены на российский сахар вырастут из-за удорожания обслуживания техники по сбору сахарной свеклы.
«Изменение курса валют приведет к увеличению цены оливкового масла в июне почти вдвое», — предупредила Шувалова.
Как полагает доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Роберта Воскеричян, рост цен на крупы и молочную продукцию, кондитерские изделия, шоколад, кофе, соки может составить 5−7%.
Макароны в июне подорожают на 3−4%. Причина — увеличение стоимости сырья и логистики.
Массовое подорожание продолжится и за счет уже привычных манипуляций с упаковкой. Речь о том, что производители при фасовке продукции в упаковку сокращают объём, количество, вес товара, а ее саму при этом не изменяют.
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