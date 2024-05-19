Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 июня 2024 года

А с учетом того, что в апреле ряд моделей восьми автоконцернов подорожали на 30 000 — 50 000 рублей, в мае — еще несколько в пределах 200 000 рублей (в основном, модели, ввезенные параллельным импортом), к июню эта тенденция может дойти и до вторичного рынка. А повышенный спрос из-за подорожания новых авто подстегнет рост цен и на автомобили с пробегом.