Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 июня 2024 года

По словам Евгения Житнухина, руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH, основным фактором станет уровень ключевой ставки ЦБ, очередное заседание которого ожидается 7 июня.
Существенных предпосылок для снижения ключевой ставки нет, скорее всего, она останется на уровне 16%.
«Соответственно, кредиты, с помощью которых приобретается большая часть новых авто, останутся почти недоступными для россиян. Это может существенно снизить спрос на новые модели и сократить уровень продаж по итогам месяца», — полагает Житнухин.
Примерно такой же прогноз, по его мнению, ждет и вторичный рынок России. Несмотря на то, что спрос на авто с пробегом традиционно растет в сезон отпусков, многие россияне, вероятно, воздержатся от покупки.
Дело в том, что ценообразование в сегменте зависит от спроса и стоимости новых авто.
А с учетом того, что в апреле ряд моделей восьми автоконцернов подорожали на 30 000 — 50 000 рублей, в мае — еще несколько в пределах 200 000 рублей (в основном, модели, ввезенные параллельным импортом), к июню эта тенденция может дойти и до вторичного рынка. А повышенный спрос из-за подорожания новых авто подстегнет рост цен и на автомобили с пробегом.
По мнению Дмитрия Плеханова, аналитика Института комплексных стратегических исследований, основным фактором высоких цен на авторынке остается недостаточный объем внутреннего предложения.
Выпуск легковых автомобилей продолжает восстанавливаться после сокращения 2022 года, но все же остается на уровне около 45% от показателей трехлетней давности, подсчитал аналитик.
«В результате спрос на внутреннем рынке удовлетворяется преимущественно за счет импортных поставок, прежде всего из Китая», — отмечает Плеханов.
С другой стороны, потенциал дальнейшего роста цен ограничен покупательной способностью населения. Цены на машины выросли не только в абсолютном выражении, но и по отношению к размеру зарплаты, вернувшись по этому показателю к уровню начала 2010-х годов, указывает эксперт.
Причем, рост цен на авторынке за последние несколько лет также существенно опередил динамику цен на рынке жилья. Это означает, что покупка жилья становится более привлекательной по сравнению с приобретением автомобиля.
Но в условиях недостаточного уровня внутреннего предложения, этот фактор переключения спроса, скорее всего, не приведет к существенному изменению ценовой динамик, предполагает Плеханов.
В конечном итоге переломить ситуацию на рынке может только существенное расширение объема внутреннего выпуска и решение проблем автопрома, связанных с локализацией производства компонентов и материалов.
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