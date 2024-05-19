Хуже некуда: страны с самой высокой инфляцией

Абсолютным лидером антирейтинга стран по уровню инфляции в мире на середину мая является Аргентина. Годовая инфляция в этой стране в апреле составила 289%, что является рекордом с 1991 года. Об этом рассказывает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.