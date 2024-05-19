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Хуже некуда: страны с самой высокой инфляцией

Абсолютным лидером антирейтинга стран по уровню инфляции в мире на середину мая является Аргентина. Годовая инфляция в этой стране в апреле составила 289%, что является рекордом с 1991 года. Об этом рассказывает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Источник: AP 2023

Гиперинфляция в этой стране связана со сменившимся политическим курсом, который оказывает влияние на экономические отношения.

Еще одна причина — неустойчивая макроэкономическая политика, связанная с чрезмерными госрасходами и дефицитом бюджета.

Отдельно стоит отметить проблемы в управлении государственным долгом. «Причем, частая его реструктуризация снизила доверие инвесторов, а значит, и объемы возможной финансовой поддержки», — указал экономист.

Отдельным негативным фактором является отсутствие независимости центрального банка, который подвержен политическому давлению, принимает решения, направленные не на долгосрочную стабильность, а в целях реализации краткосрочных популистских политических задач.

Вдобавок ко всему инфляцию усиливает и слабеющее песо, что с одной стороны, должно стимулировать экономическую активность, ориентированную на экспорт, но, с другой стороны, приводит к росту цен на импортируемые товары и услуги, увеличивая общий уровень цен в стране.

Следующая группа развивающихся стран с высокой или галопирующей инфляцией находятся со 2 по 25 место в рейтинге. Так, вслед за Аргентиной идут Ливан, Турция, Венесуэла.

Как отмечает эксперт, большинство из стран c галопирующей инфляцией относятся к африканскому континенту, где «традиционно достаточно низкий уровень компетенций и регуляторики, усиливающиеся политической нестабильностью, переходящей к вооруженным столкновениям».

Исключением из этого перечня являются разве что Иран, Турция и Венесуэла. В Иране инфляция ускоряется из-за роста цен на продовольствие. В Турции триггером был другой фактор — повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), в результате которого резко подскочила стоимость услуг, являющаяся ключевым драйвером инфляции в стране.

В Венесуэле инфляцию подстегивают снижение добычи нефти и последствия воздействия международных санкций.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».