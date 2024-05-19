Хуже некуда: страны с самой высокой инфляцией

Гиперинфляция в этой стране связана со сменившимся политическим курсом, который оказывает влияние на экономические отношения.
Еще одна причина — неустойчивая макроэкономическая политика, связанная с чрезмерными госрасходами и дефицитом бюджета.
Отдельно стоит отметить проблемы в управлении государственным долгом. «Причем, частая его реструктуризация снизила доверие инвесторов, а значит, и объемы возможной финансовой поддержки», — указал экономист.
Отдельным негативным фактором является отсутствие независимости центрального банка, который подвержен политическому давлению, принимает решения, направленные не на долгосрочную стабильность, а в целях реализации краткосрочных популистских политических задач.
Вдобавок ко всему инфляцию усиливает и слабеющее песо, что с одной стороны, должно стимулировать экономическую активность, ориентированную на экспорт, но, с другой стороны, приводит к росту цен на импортируемые товары и услуги, увеличивая общий уровень цен в стране.
Следующая группа развивающихся стран с высокой или галопирующей инфляцией находятся со 2 по 25 место в рейтинге. Так, вслед за Аргентиной идут Ливан, Турция, Венесуэла.
Как отмечает эксперт, большинство из стран c галопирующей инфляцией относятся к африканскому континенту, где «традиционно достаточно низкий уровень компетенций и регуляторики, усиливающиеся политической нестабильностью, переходящей к вооруженным столкновениям».
Исключением из этого перечня являются разве что Иран, Турция и Венесуэла. В Иране инфляция ускоряется из-за роста цен на продовольствие. В Турции триггером был другой фактор — повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), в результате которого резко подскочила стоимость услуг, являющаяся ключевым драйвером инфляции в стране.
В Венесуэле инфляцию подстегивают снижение добычи нефти и последствия воздействия международных санкций.
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