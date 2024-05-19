Глобальные индексы акций продолжают обновлять исторические максимумы

Часть ралли связана с надеждами на «мягкую посадку» экономики США при замедлении инфляции, что подогревает ожидания смягчения ФРС уже в этом году. Еще один драйвер — энтузиазм вокруг искусственного интеллекта, подтолкнувший акции Nvidia, Microsoft, Amazon и Alphabet, уточнило издание.