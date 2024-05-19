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«Элемент» встроится в СПБ Биржу: каковы перспективы IPO разработчика микроэлектроники

На биржу выйдет первый российский разработчик микроэлектроники — это группа компаний «Элемент», созданная на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Размещение на СПБ Бирже запланировано на конец мая-начало июня. Доля акций в свободном обращении составит не менее 10%. Сколько денег компания планирует привлечь, пока не сообщается. Известно лишь, что «Элемент» надеется на включение бумаг в котировальный список первого уровня, то есть участие в IPO будет доступно и неквалифицированным инвесторам.

Источник: СПБ Биржа

Что известно об эмитенте? И насколько он перспективен? «Ъ FM» обсудил это с инвестиционным стратегом управляющей компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым: «Компания “Элемент” — это лидер российской микроэлектроники, у нее доля рынка примерно 50%. В состав группы входят примерно 30 предприятий, которые занимаются производством микросхем, соответствующего оборудования и модулей.

Так что это достаточно интересная компания для российского фондового рынка, которая сочетает высокие темпы роста с высокой рентабельностью, получает достаточно много государственных заказов, осуществляет проекты в области импортозамещения. Например, в части микрочипа для московского метро конкуренцию составляют разве что китайские продукты.

Если же говорить о перспективах таких игроков на бирже, то государство ставит сейчас задачу перед госкомпаниями платить регулярные дивиденды, поэтому частным инвесторам такие кейсы относительно понятны. Но есть риски, связанные с некоторой закрытостью таких структур. Но я думаю, что если будут подробно о себе рассказывать, то, в принципе, они будут интересны".

Ранее руководство СПБ Биржи сообщило о «десятках “патриотических” размещений», которые якобы должны состояться в ближайшие два года. Речь идет о компаниях, которые, как и сама площадка, находятся под западными санкциями и участвуют в развитии экономического и технологического суверенитета России. С момента попадания СПБ Биржи в черный список США там не произошло ни одного IPO. Группа «Элемент» может стать для них первой подобной сделкой. Но полноценным новым бизнесом это считать сложно, считает управляющий директор компании Arbat Capital Александр Орлов:

"Площадке что-то, конечно, приходится придумывать. По сравнению с той нишей, которая была раньше, с иностранными ценными бумагами, у нее, конечно, возможностей конкурировать с Мосбиржей осталось крайне мало. Так что речь идет о каких-то маленьких нишевых вещах. Скорее всего, на СПБ Биржу будут выходить компании, которые понимают, что на Мосбирже они не смогут привлечь инвесторов.

Соответственно, игроки тоже будут понимать, что если идет IPO на этой площадке, то это компании второго, третьего и далее эшелонов, с которым, наверное, только отдельные фонды будут связываться, профильные банки и частные инвесторы, которым интересно что-то особенное, неликвидное и с высокой волатильностью.

Такие компании были и в конце девяностых, и в начале двухтысячных с маленькими free-float и принадлежностью к госкорпорациям на 95−96%. У кого-то хорошо это получалось, как у «Газпромнефти», у кого-то хуже. Наверное, заработать на этом можно, но я думаю, что это все-таки такой очень маленький нишевый элемент. Сложно рассчитывать, что он может вернуть СПБ Бирже былое величие".

В этом году на российском рынке ожидается рекордное число выходов компаний на биржу. По оценке «Эксперт РА», могут состояться не менее 15 первичных размещений на рынке акций. Эксперты говорили «Ъ. Review», что в 2024-м на биржу выйдут представителей новых отраслей, ранее не склонных к публичности. К апрелю IPO среди прочих провели ликероводочный завод «Кристалл», вендор банковского ПО «Диасофт» и сервис каршеринга «Делимобиль».