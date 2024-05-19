«Элемент» встроится в СПБ Биржу: каковы перспективы IPO разработчика микроэлектроники

Такие компании были и в конце девяностых, и в начале двухтысячных с маленькими free-float и принадлежностью к госкорпорациям на 95−96%. У кого-то хорошо это получалось, как у «Газпромнефти», у кого-то хуже. Наверное, заработать на этом можно, но я думаю, что это все-таки такой очень маленький нишевый элемент. Сложно рассчитывать, что он может вернуть СПБ Бирже былое величие".