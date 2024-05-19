«Элемент» встроится в СПБ Биржу: каковы перспективы IPO разработчика микроэлектроники

Что известно об эмитенте? И насколько он перспективен? «Ъ FM» обсудил это с инвестиционным стратегом управляющей компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым: «Компания “Элемент” — это лидер российской микроэлектроники, у нее доля рынка примерно 50%. В состав группы входят примерно 30 предприятий, которые занимаются производством микросхем, соответствующего оборудования и модулей.
Если же говорить о перспективах таких игроков на бирже, то государство ставит сейчас задачу перед госкомпаниями платить регулярные дивиденды, поэтому частным инвесторам такие кейсы относительно понятны. Но есть риски, связанные с некоторой закрытостью таких структур. Но я думаю, что если будут подробно о себе рассказывать, то, в принципе, они будут интересны".
Ранее руководство СПБ Биржи сообщило о «десятках “патриотических” размещений», которые якобы должны состояться в ближайшие два года. Речь идет о компаниях, которые, как и сама площадка, находятся под западными санкциями и участвуют в развитии экономического и технологического суверенитета России. С момента попадания СПБ Биржи в черный список США там не произошло ни одного IPO. Группа «Элемент» может стать для них первой подобной сделкой. Но полноценным новым бизнесом это считать сложно, считает управляющий директор компании Arbat Capital Александр Орлов:
"Площадке что-то, конечно, приходится придумывать. По сравнению с той нишей, которая была раньше, с иностранными ценными бумагами, у нее, конечно, возможностей конкурировать с Мосбиржей осталось крайне мало. Так что речь идет о каких-то маленьких нишевых вещах. Скорее всего, на СПБ Биржу будут выходить компании, которые понимают, что на Мосбирже они не смогут привлечь инвесторов.
Такие компании были и в конце девяностых, и в начале двухтысячных с маленькими free-float и принадлежностью к госкорпорациям на 95−96%. У кого-то хорошо это получалось, как у «Газпромнефти», у кого-то хуже. Наверное, заработать на этом можно, но я думаю, что это все-таки такой очень маленький нишевый элемент. Сложно рассчитывать, что он может вернуть СПБ Бирже былое величие".
В этом году на российском рынке ожидается рекордное число выходов компаний на биржу. По оценке «Эксперт РА», могут состояться не менее 15 первичных размещений на рынке акций. Эксперты говорили «Ъ. Review», что в 2024-м на биржу выйдут представителей новых отраслей, ранее не склонных к публичности. К апрелю IPO среди прочих провели ликероводочный завод «Кристалл», вендор банковского ПО «Диасофт» и сервис каршеринга «Делимобиль».