В России спрогнозировали сокращение внутренних перелетов

Перевозки за рубеж, согласно прогнозу, снизятся также на 7%, до 20,8 млн пассажиров.
При этом к концу десятилетия правительство РФ ожидает увеличение объема внутренних перелетов на 20% к значению за 2023 год, до 99,8 млн человек, а в другие страны — на 20,5%, до 27 млн пассажиров.
Спрос россиян на отдых за границей резко обогнал внутренний туризм. В этом году авиакомпании наблюдают рост спроса на зарубежные направления на уровне 28−35%. Самой востребованной страной у путешественников из России является Турция. Также россияне часто выбирают для отдыха ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Египет и Кубу.