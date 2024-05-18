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Суд РФ наложил арест на активы, счета и имущество Commerzbank по иску «Русхимальянса»

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению «Русхимальянса», который выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Commerzbank. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Источник: AP 2023

Таким образом, суд полностью удовлетворил заявление «Русхимальянса» о принятии обеспечительных мер по иску к Commerzbank на €94,92 млн.

Арест в пределах суммы €93,68 млн или эквивалентной суммы в рублях был наложен на ценные бумаги, принадлежащие Commerzbank, АО «Коммерцбанк», на недвижимое имущество компаний, а также на принадлежащие денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счетов типа «С», счетов типа «И»), открытых на имя Commerzbank, АО «Коммерцбанк».