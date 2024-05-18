Суд РФ наложил арест на активы, счета и имущество Commerzbank по иску «Русхимальянса»

Арест в пределах суммы €93,68 млн или эквивалентной суммы в рублях был наложен на ценные бумаги, принадлежащие Commerzbank, АО «Коммерцбанк», на недвижимое имущество компаний, а также на принадлежащие денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счетов типа «С», счетов типа «И»), открытых на имя Commerzbank, АО «Коммерцбанк».