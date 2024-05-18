Россия увеличит экспортную квоту на сахар для Казахстана

Уточняется, что казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты в преддверии лета — пикового сезона потребления сахара. При этом в пресс-службе заверили, что на складах в Казахстане имеется достаточный объем запасов. Предварительное согласие по этому вопросу было получено, теперь вопрос рассмотрят на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 29 мая.
3 мая правительство РФ, опасаясь дестабилизации ситуации на внутреннем рынке сахара из-за растущих поставок за рубеж, ввело временные ограничения на экспорт этой продукции. Квоты сохраняются лишь для стран ЕАЭС. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. В течение этого периода в Армению можно экспортировать 28 тыс. тонн, в Белоруссию — 5 тыс. тонн, Казахстан — 120 тыс. тонн, Киргизию — 28,5 тыс. тонн.