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Россия увеличит экспортную квоту на сахар для Казахстана

Российские власти намерены увеличить квоту на поставки сахара в Казахстан еще на 100 тыс. тонн, сообщила пресс-служба правительства республики. Договоренность об этом была достигнута на встрече вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампреда правительства РФ Алексея Оверчука в Казани вчера, 17 мая.

Источник: Freepik

Уточняется, что казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты в преддверии лета — пикового сезона потребления сахара. При этом в пресс-службе заверили, что на складах в Казахстане имеется достаточный объем запасов. Предварительное согласие по этому вопросу было получено, теперь вопрос рассмотрят на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 29 мая.

3 мая правительство РФ, опасаясь дестабилизации ситуации на внутреннем рынке сахара из-за растущих поставок за рубеж, ввело временные ограничения на экспорт этой продукции. Квоты сохраняются лишь для стран ЕАЭС. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. В течение этого периода в Армению можно экспортировать 28 тыс. тонн, в Белоруссию — 5 тыс. тонн, Казахстан — 120 тыс. тонн, Киргизию — 28,5 тыс. тонн.