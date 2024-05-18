Россия увеличит экспортную квоту на сахар для Казахстана

Уточняется, что казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты в преддверии лета — пикового сезона потребления сахара. При этом в пресс-службе заверили, что на складах в Казахстане имеется достаточный объем запасов. Предварительное согласие по этому вопросу было получено, теперь вопрос рассмотрят на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 29 мая.