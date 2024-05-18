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Россия намерена увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тысяч тонн

Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана дополнительно на 100 тысяч тонн. Соответствующее решение было принято в Казани на встрече под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и заместителя главы правительства РФ Алексея Оверчука.

Источник: Freepik

Ранее правительство РФ приняло решение о введении временного запрета на вывоз сахара до 31 августа 2024 года.

«Для Казахстана предусмотрен объем в 120 тысяч тонн. В преддверии лета казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты еще на 100 тысяч тонн», — сообщили в пресс-службе казахстанского кабмина, добавив, что уже получено предварительное согласие.

Вопрос об увеличении квоты будет рассматриваться 29 мая на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Ранее сообщалось, что российское правительство также может сделать исключение для стран ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Киргизии.