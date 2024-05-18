Россия намерена увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тысяч тонн

«Для Казахстана предусмотрен объем в 120 тысяч тонн. В преддверии лета казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты еще на 100 тысяч тонн», — сообщили в пресс-службе казахстанского кабмина, добавив, что уже получено предварительное согласие.