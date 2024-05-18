Премьер-министр Белоруссии заявил, что западные компании продолжают приходить на их рынок

На видеозаписи, распространенной пресс-службой Совета министров Белоруссии, Головченко сказал, что в «Великий камень» «приходят и продолжают приходить, даже в условиях действия всех ограничений, санкций и прочих проявлений», западные компании, которые «четко понимают преимущества, во-первых, экономические, этой точки».
По словам Головченко, таких благоприятных условий для ведения бизнеса, как в «Великом камне», западные компании не смогут получить «нигде в Европе». «Издержки здесь даже на открытие нового бизнеса существенно ниже, чем в любой другой точке Европы. Поэтому они идут с удовольствием. Рынок ЕАЭС по-прежнему серьезный и платежеспособный, интерес поэтому здесь абсолютно прагматичный, и именно в этом мы находим пересечение наших интересов», — сказал премьер-министр.
«Конечно, опорные резиденты для нас — это компании из КНР и Российской Федерации. Это естественно, потому что парк является одной из опорных точек промышленного развития инициативы “Один пояс, один путь”. Поэтому то, что на белорусской земле соприкасаются китайские, российские технологии и рынок Евразийского экономического союза, — это вполне нормально, позитивно и органично», — указал Головченко, отметив, что к настоящему времени объем инвестиций в индустриальный парк «подбирается к $1 млрд».
Индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Он расположен под Минском вблизи Национального аэропорта. Согласно указу президента, парк имеет самые крупные налоговые льготы в стране. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных. Количество резидентов индустриального парка достигло почти 130.