Премьер-министр Белоруссии заявил, что западные компании продолжают приходить на их рынок

По словам Головченко, таких благоприятных условий для ведения бизнеса, как в «Великом камне», западные компании не смогут получить «нигде в Европе». «Издержки здесь даже на открытие нового бизнеса существенно ниже, чем в любой другой точке Европы. Поэтому они идут с удовольствием. Рынок ЕАЭС по-прежнему серьезный и платежеспособный, интерес поэтому здесь абсолютно прагматичный, и именно в этом мы находим пересечение наших интересов», — сказал премьер-министр.