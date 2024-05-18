Перевод структурой IKEA средств из России за рубеж признан безнравственным

Арбитражный суд Московской области 16 мая опубликовал решение о взыскании с ООО «Торг» (российская структура IKEA) 12,9 млрд руб. в пользу российского государства. В январе ФНС РФ подала иск об оспаривании сделки по перечислению 12,9 млрд руб. в пользу аффилированной с «Торгом» ирландской Fami Limited. 25 апреля иск был удовлетворен, но подробности спора, обоснование претензий и выводы суда стали известны только сейчас.
После ухода IKEA с российского рынка остававшиеся в РФ товарные запасы у «Торга» в ноябре 2022 года выкупил «Яндекс Маркет» в лице ООО «Маркет. Трейд».
Такая антисоциальная сделка, согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ, признается ничтожной и позволяет суду «в предусмотренных законом случаях» взыскать в доход РФ все полученное по ней сторонами, действовавшими умышленно.
Дело в том, что «Торг» оставался должен 8,1 млрд руб. по займу, взятому у Fami еще в 2020 году, указали налоговики. Возврат этого займа в новых реалиях оказался практически невозможен: согласно указу президента РФ № 95 от 5 марта 2022 года, перечисление средств компаниям из недружественных стран возможно только с разрешения правкомиссии на счета типа «С» в российских банках, Ирландия, где зарегистрирована Fami Limited, и Нидерланды (страна регистрации материнской структуры и Fami, и «Торга») входят в список недружественных, а IKEA в июне 2022 года покинула российский рынок.
По версии ФНС, для создания оснований перевода средств за рубеж компании и заключили ряд сделок, в частности, в январе 2023 года в пользу Fami заложили платежи, полагающиеся «Торгу» по договору поставки с «Маркет. Трейд».
В итоге в марте 2023 года ответчики подписали акт о полном погашении долга «Торга» по займу. Налоговики сочли сделку совершенной с целью обойти президентский указ о специальных экономических мерах и являющейся незаконным выводом средств за рубеж. В деле также участвовала Генпрокуратура РФ, которая поддержала доводы ФНС.
«Маркет. Трейд», в свою очередь, заявил, что также не нарушал указ президента, просто исполнил свою обязанность по оплате товара и не знал о договорах между «Торгом» и Fami.
В итоге суд встал на сторону истца, указав, что, учитывая, в частности, аффилированность сторон, организация перечисления средств в адрес ирландской компании — это сделка по выводу денег из РФ «в значительном размере в обход действующих ограничений», которая противоречит публичным интересам, безопасности государства и основам правопорядка. А защита правопорядка «обеспечивается в том числе применением специальных экономических мер», пояснил суд, поэтому к такой сделке можно применить ст. 169 ГК, а именно взыскать с «Торга» 12,9 млрд руб. в доход государства.
Правомочность обращения ФНС с подобным иском суд объяснил «целями защиты публичного интереса», который могут нарушать «сомнительные финансовые операции» и ничтожные сделки. «Ранее суды считали, что требование по ст. 169 ГК выходит за рамки компетенции ФНС, так как не является мерой, направленной на обеспечение поступления в бюджет налогов», — замечает по этому поводу юрист практики разрешения споров K&P.Group Нариман Гусейнов.
В головном офисе IKEA подтвердили «Ъ», что структура компании «находится в судебном разбирательстве с российскими налоговыми органами», но отказались комментировать дело до его завершения. У ответчика есть месяц на подачу апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. В «Яндекс Маркете» от комментариев отказались. Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что «Яндекс Маркет» успел продать все товары под брендом IKEA, которые маркетплейс получил в рамках сделки со шведским ритейлером. В ФНС не стали комментировать решение суда.
«Это решение может стать опасным прецедентом, который позволит широко использовать ссылки на антисоциальность сделок как основание для изъятия средств в пользу государства, — считает управляющий партнер АБ “Бартолиус” Юлий Тай.— Но далеко не любая незаконная сделка является антисоциальной». «Само по себе нарушение сделкой регуляторных норм еще не означает применимость ст. 169 ГК», — согласен и Алексей Артюх. Исходя из правовой доктрины и позиций высших судов, уточняют юристы, к антисоциальным сделкам относятся, например, продажа запрещенных препаратов, экстремистской литературы, торговля людьми и человеческими органами. «Квалифицируя сделку в качестве антисоциальной, суд исходил из целей экстраординарного правового регулирования, которое обеспечивает экономические интересы страны, а значит, и всего общества. Таким образом, интерпретация суда, данная нарушениям публичных интересов государства, подкреплена именно политико-правовыми соображениями реалий сегодняшнего дня», — резюмирует Нариман Гусейнов. Между тем, напоминает господин Тай, в 2023 году гражданская коллегия Верховного суда (ВС) РФ признала, что при изъятии в доход государства по антисоциальной сделке суд должен точно указать, какой именно закон это позволяет, но ссылок на такой закон в решении по делу IKEA не приводится.
Юлий Тай надеется, что «этот случай не создаст прецедента либо это решение отменит ВС». Алексей Артюх рассчитывает, что «судебная практика ограничится именно явными нарушениями антисанкционных указов», но его «тревожит то, что потенциально мотивы суда могут быть применены к более широкому кругу сделок». «Распространение такого подхода может привести к тому, что почти любое нарушение закона суды будут трактовать как антисоциальное и забирать в пользу государства все полученное по таким незаконным сделкам вне зависимости от юрисдикции сторон», — опасается Юлий Тай.