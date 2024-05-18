Перевод структурой IKEA средств из России за рубеж признан безнравственным

«Это решение может стать опасным прецедентом, который позволит широко использовать ссылки на антисоциальность сделок как основание для изъятия средств в пользу государства, — считает управляющий партнер АБ “Бартолиус” Юлий Тай.— Но далеко не любая незаконная сделка является антисоциальной». «Само по себе нарушение сделкой регуляторных норм еще не означает применимость ст. 169 ГК», — согласен и Алексей Артюх. Исходя из правовой доктрины и позиций высших судов, уточняют юристы, к антисоциальным сделкам относятся, например, продажа запрещенных препаратов, экстремистской литературы, торговля людьми и человеческими органами. «Квалифицируя сделку в качестве антисоциальной, суд исходил из целей экстраординарного правового регулирования, которое обеспечивает экономические интересы страны, а значит, и всего общества. Таким образом, интерпретация суда, данная нарушениям публичных интересов государства, подкреплена именно политико-правовыми соображениями реалий сегодняшнего дня», — резюмирует Нариман Гусейнов. Между тем, напоминает господин Тай, в 2023 году гражданская коллегия Верховного суда (ВС) РФ признала, что при изъятии в доход государства по антисоциальной сделке суд должен точно указать, какой именно закон это позволяет, но ссылок на такой закон в решении по делу IKEA не приводится.