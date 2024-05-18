Несколько запретов при ремонте вторичной недвижимости

Прежде всего, запрещено нарушать режим покоя и тишины во время ремонтных работ.
Также ряд запретов закреплен в Постановлении Правительства Москвы от 25.10.2011 «Об организации переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», среди них наиболее часто нарушаются следующие:
• демонтаж вентиляционных и технических коробов (шкафов);
• перенос существующих или установка дополнительных радиаторов отопления, если речь идет о подключении к общедомовой системе ГВС;
• объединение кухни с комнатой, если в квартире газовая плита;
• объединение балконов и лоджий с внутренними помещениями (кухня, комната).
За нарушение этих требований установлена ответственность в виде штрафов, предупреждает юрист. Также собственника квартиры с подобными нарушениями обяжут вернуть квартиру в первоначальный вид (статья 29 Жилищного кодекса РФ). Размер штрафа для физлиц составляет от 2000 до 2500 рублей (статья 7.21 КоАП РФ).
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