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Несколько запретов при ремонте вторичной недвижимости

Действующее законодательство предусматривает множество ограничений. О самых волнующих собственников квартир запретах при ремонте вторичной недвижимости рассказал Финансам Mail.ru юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов.

Источник: Freepik

Прежде всего, запрещено нарушать режим покоя и тишины во время ремонтных работ.

Так, в Москве, в соответствии с Законом города Москвы от 12 июля 2002 года «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», нельзя производить громкие работы с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Также ряд запретов закреплен в Постановлении Правительства Москвы от 25.10.2011 «Об организации переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», среди них наиболее часто нарушаются следующие:

• демонтаж вентиляционных и технических коробов (шкафов);

• перенос существующих или установка дополнительных радиаторов отопления, если речь идет о подключении к общедомовой системе ГВС;

• объединение кухни с комнатой, если в квартире газовая плита;

• объединение балконов и лоджий с внутренними помещениями (кухня, комната).

За нарушение этих требований установлена ответственность в виде штрафов, предупреждает юрист. Также собственника квартиры с подобными нарушениями обяжут вернуть квартиру в первоначальный вид (статья 29 Жилищного кодекса РФ). Размер штрафа для физлиц составляет от 2000 до 2500 рублей (статья 7.21 КоАП РФ).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»