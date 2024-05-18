Несколько запретов при ремонте вторичной недвижимости

Так, в Москве, в соответствии с Законом города Москвы от 12 июля 2002 года «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», нельзя производить громкие работы с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.