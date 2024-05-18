«Мир квартир»: аренда однушек подорожала в 44 крупных городах России

В компании уточнили, что аренда однушек по сравнению с мартом подорожала в 44 городах из 70 исследованных, в 25 — подешевела. Самый сильный прирост арендных ставок произошел в Чите (+13%), Грозном (+12%), Сочи (+10%), Ульяновске (+9%) и Саранске (+8%). Наибольшее падение отмечено в Новосибирске (-11%), Кирове (-11%), Белгороде (-8%).
По данным «Мира квартир», в Москве аренда однушки подешевела на 0,8%, в Подмосковье — на 0,7%, в Петербурге — на 1,6%.
В среднем аренда однокомнатных квартир в крупных городах России выросла на 1%, до 21,5 тысячи рублей в месяц. В компании также подсчитали, что снять двушку стало дороже на 1% — 27,5 тысячи рублей, трешку — на 1,4%, — 34 тысячи рублей в месяц.
«К росту ставок аренды подталкивает как увеличивающаяся недоступность покупки квартиры в собственность для большинства населения страны, так и смена сезонов. В преддверии лета многие люди, имеющие возможность работать удаленно, меняют регион проживания», — рассказал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко, добавив, что предложение съемных квартир снова стало падать после его роста в первом квартале 2023 года.
Он отметил, что число свободных однокомнатных квартир для аренды за месяц сократилось на 5%, двухкомнатных — на 8%, трехкомнатных — на 12%, изменение баланса спроса и предложения побуждает собственников жилья поднимать цены.