«Мир квартир»: аренда однушек подорожала в 44 крупных городах России

«К росту ставок аренды подталкивает как увеличивающаяся недоступность покупки квартиры в собственность для большинства населения страны, так и смена сезонов. В преддверии лета многие люди, имеющие возможность работать удаленно, меняют регион проживания», — рассказал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко, добавив, что предложение съемных квартир снова стало падать после его роста в первом квартале 2023 года.