Летние деньги: самые выгодные инструменты отпускного сезона

По ее оценке, вложения в такие безрисковые инструменты как облигации и банковские вклады в первые летние месяцы также будут актуальны для более консервативных инвесторов ввиду перспективы удержания процентной ставки ЦБ РФ на уровне 16% как минимум до начала 2-го полугодия, что будет обеспечивать сохранение доходности указанных инструментов, близкой к ключевой ставке.