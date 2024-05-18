Летние деньги: самые выгодные инструменты отпускного сезона

Российские розничные инвесторы в апреле купили ценные бумаги на 94,7 млрд рублей. Это рекорд для 2024 года, сообщила Московская биржа.
Из них частные инвесторы инвестировали в облигации на сумму 83,8 млрд рублей, биржевые фонды — 15,8 млрд рублей. Нетто-отток из акций составил 4,9 млрд рублей. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%, в объеме торгов облигациями — 31,4%, на спот-рынке валюты — 12,2%, на срочном рынке — 64,8%. Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов. При этом общее количество физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов.
В апреле 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», акции «ЛУКОЙЛа», «Газпрома», «Яндекса», привилегированные акции «Сургутнефтегаза», акции «Роснефти», «Норникеля», «Северстали» и «Магнита».
Выбор на лето
Во что инвестировать летом зависит от ряда факторов, рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
По ее мнению, многое будет зависеть от макроэкономических условий — динамики курса рубля и ключевой ставки.
Удержание ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне будет повышать привлекательность вкладов и облигаций.
Рост рынка может поддержать инвестирование полученных дивидендов. Первые реинвестиции дивидендов ожидаются от владельцев акций «ЛУКОЙЛа». «В 20-х числах мая инвесторы начнут получать на свои счета дивиденды от “ЛУКОЙЛа”. Общий объем выплаты составил 345 млрд руб. Дивидендная масса, которая в ближайшее время может вернуться на рынок, с учетом налога, составляет порядка 65 млрд рублей», — сообщила Людмила Рокотянская.
По мнению Елены Кожуховой, аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал», в июне и июле 2024 года ввиду продолжения дивидендного сезона на рынке РФ актуальными остаются вложения в акции с наиболее привлекательными выплатами выше средних.
«Среди них на данный момент можно выделить привилегированные акции “Сургутнефтегаза” (текущая доходность около 17%), МТС (11,2%), “Сбербанка” (10,5%) и “Северстали”(10,2%)», — рассказала эксперт. Инвесторы при этом все еще ожидают объявления о выплатах от «Ростелекома», «Башнефти», «Транснефти», «Роснефти», «Магнита», «Полюса» и, возможно, «Газпрома». «Как минимум некоторые из которых также могут стать интересными дивидендными историями», — считает Елена Кожухова.
По ее оценке, вложения в такие безрисковые инструменты как облигации и банковские вклады в первые летние месяцы также будут актуальны для более консервативных инвесторов ввиду перспективы удержания процентной ставки ЦБ РФ на уровне 16% как минимум до начала 2-го полугодия, что будет обеспечивать сохранение доходности указанных инструментов, близкой к ключевой ставке.
После выплаты дивидендов по основным эмитентам в августе российский рынок в том числе ввиду традиционного сезона пониженной летней активности может стагнировать, но уже в начале осени при прочих равных можно ожидать возвращения интереса к компаниям, которые потенциально будут готовы заплатить промежуточные дивиденды за текущий год.
«Среди таких эмитентов на основе истории за прошлый год можно выделить прежде всего “ЛУКОЙЛ”, “Татнефть”, “Газпром нефть”, “Роснефть”, “Магнит”, банк “Санкт-Петербург” и, возможно, некоторые компании металлургического сектора», — отметила Елена Кожухова.
Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев, выделил три группы среди инструментов, которые будут предпочтительны в июле.
Во-вторых, дивидендные акции. Активный дивидендный сезон идет и, по мнению Олега Абелева, продолжится вплоть до конца июня. В это время акции будут интересны с дивидендной точки зрения.
А вот в июле, наоборот, акции будут интересны для тех, кто не был в дивидендных бумагах. В это время возможно кратковременно снизятся цены после дивидендной отсечки. А те, кто получил дивиденды, будут реинвестировать их в рынок. Называются разные суммы реинвестирования дивидендов. От сезона к сезону выплачиваемые суммы дивидендов заметно отличаются.
«В этом году эта сумма будет меньше, чем в прошлом. Многие корпорации не будут платить максимальные дивиденды. По нашим оценкам, общая сумма дивидендов госкомпаний должна составить 500−600 млрд рублей. Общая сумма выплат дивидендов госкомпаний в бюджет — примерно 800 млрд рублей. Было бы неплохо, если порядка 1 трлн рублей будет направлено в рынок», — рассказал Олег Абелев.
В-третьих, биржевые паи фондов на индекс. Их стоит покупать в июле, как раз в июле — в периоде реинвестирования денег, полученных от дивидендов, считает эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».