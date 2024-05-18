Каким будет курс рубля 20−26 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций завершал неделю у годовых максимумов по индексу Мосбиржи. Рубль сделал паузу в укреплении, в то время как нефть консолидировалась недалеко от $83 за баррель Brent. На динамику рынка оказали влияние отдельные бумаги, в частности, уверенно росли тяжеловесные акции ЛУКОЙЛа и Норникеля, продолжилось ралли в Аэрофлоте.
Внешний фон был преимущественно позитивным. Более процента прибавили основные биржевые индексы КНР. При этом китайская макростатистика, опубликованная сегодня, оставила неоднозначное впечатление. Данные по розничным потребительским продажам и инвестициям вышли хуже прогнозов аналитиков, а по промышленному производству — наоборот, более сильными, чем предсказывалось. Потребительские цены в еврозоне в апреле, по предварительной оценке, росли в соответствии с ожиданиями.
В ближайшие сессии основные события могут развернуться вокруг отметки 3500 п. по индексу Мосбиржи. Прогноз на 20 мая- 3420−3520 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на следующую неделю — 90−92.
Приближение налогового периода должно помочь российской валюте сохранить уверенность. Базовыми опорами для рубля остаются жесткий курс ДКП, обязательный возврат и продажа большей части экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ. Также мы полагаем, что в курс с временным лагом транслируются высокие цены на нефть конца марта-начала апреля. На противоположной чаше весов — давление санкций на экспортные доходы, острая геополитика и повышенные бюджетные расходы. Кроме того, доллар на мировом рынке остается сильным — ожидания начала снижения процентных ставок смещаются ближе к концу текущего года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».