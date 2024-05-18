Каким будет курс рубля 20−26 мая 2024: прогноз эксперта

Приближение налогового периода должно помочь российской валюте сохранить уверенность. Базовыми опорами для рубля остаются жесткий курс ДКП, обязательный возврат и продажа большей части экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ. Также мы полагаем, что в курс с временным лагом транслируются высокие цены на нефть конца марта-начала апреля. На противоположной чаше весов — давление санкций на экспортные доходы, острая геополитика и повышенные бюджетные расходы. Кроме того, доллар на мировом рынке остается сильным — ожидания начала снижения процентных ставок смещаются ближе к концу текущего года.