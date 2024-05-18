Китай за 10 лет инвестировал в экономику Таджикистана $3,8 млрд

«Китай является одним из крупнейших партнеров нашей страны в торгово-экономическом и инвестиционном секторах. Общий объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана за последние десять лет составил $3,8 млрд», — приводит слова Рахмона президентская пресс-служба.
Он подчеркнул заинтересованность таджикской стороны в налаживании сотрудничества с Китаем в сферах зеленой и цифровой экономики, искусственного интеллекта и создании производств с использованием зеленых технологий.
Собеседники обсудили расширение сотрудничества в промышленности, в частности, горнодобывающей отрасли, а также в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства. Кроме того, на встрече были затронуты вопросы сотрудничества в сфере безопасности, включая борьбу с современными угрозами и вызовами. По данным пресс-службы, стороны уделили особое внимание взаимодействию в рамках ШОС, в формате «Центральная Азия плюс Китай» и других международных и региональных структур.
В видеоматериале, опубликованном пресс-службой, президент отметил, что «этот год с учетом предстоящих контактов и встреч на высшем и высоком уровнях будет важным этапом в двусторонних отношениях». В свою очередь Ван И выразил благодарность Рахмону за прием и передал ему наилучшие пожелания «от вашего большого друга председателя [КНР] Си Цзиньпина». Глава МИД Китая отметил большой вклад президента Таджикистана в развитие республики.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее информировал, что глава внешнеполитического ведомства с 18 по 21 мая посетит с официальным визитом Казахстан и Таджикистан, а также будет присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет 21 мая в Астане.