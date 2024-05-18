Китай за 10 лет инвестировал в экономику Таджикистана $3,8 млрд

Собеседники обсудили расширение сотрудничества в промышленности, в частности, горнодобывающей отрасли, а также в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства. Кроме того, на встрече были затронуты вопросы сотрудничества в сфере безопасности, включая борьбу с современными угрозами и вызовами. По данным пресс-службы, стороны уделили особое внимание взаимодействию в рамках ШОС, в формате «Центральная Азия плюс Китай» и других международных и региональных структур.