Допинвестиции IT-компаний из РФ в разработку ПО к 2030 году составят 174 млрд рублей

Также, по словам замминистра, 150 проектов будут поддержаны льготными кредитами. Целью проекта, как отметил Кучушев, является стимулирование заказчиков на использование российского ПО и ПАК. «К 2030 году ожидаем, что темпы роста объема закупок отечественного ПО и услуг по его внедрению в компаниях составят 210%, будет поддержано грантами более 50 особо значимых проектов, 215 проектов получат льготные кредиты на внедрение», — добавил он.