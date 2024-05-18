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Допинвестиции IT-компаний из РФ в разработку ПО к 2030 году составят 174 млрд рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Дополнительные инвестиции российских IT-компаний в разработку отечественного программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК) к 2030 году составят 174 млрд рублей. Об этом в ходе презентации нацпроекта «Экономика данных» на выставке-форуме «Россия» сообщил замминистра цифрового развития РФ Сергей Кучушев.

Источник: РИА "Новости"

«Планируем, что к 2030 году дополнительные инвестиции IT-компаний в разработку российского ПО и ПАК составят 174 млрд рублей», — сказал он.

Также, по словам замминистра, 150 проектов будут поддержаны льготными кредитами. Целью проекта, как отметил Кучушев, является стимулирование заказчиков на использование российского ПО и ПАК. «К 2030 году ожидаем, что темпы роста объема закупок отечественного ПО и услуг по его внедрению в компаниях составят 210%, будет поддержано грантами более 50 особо значимых проектов, 215 проектов получат льготные кредиты на внедрение», — добавил он.

Кроме того, к 2030 году в Минцифры, по словам Кучушева, ожидают более 500 венчурных сделок с привлечением частного капитала, 600 IT-стартапов, пройдут программы акселерации, 990 проектов будут поддержаны грантами на разработку и развитие цифровых решений.

Вместе с тем Кучушев отметил, что к 2030 году в министерстве ожидают, что более 185 тыс. человек получат льготную IT-ипотеку.