Допинвестиции IT-компаний из РФ в разработку ПО к 2030 году составят 174 млрд рублей

«Планируем, что к 2030 году дополнительные инвестиции IT-компаний в разработку российского ПО и ПАК составят 174 млрд рублей», — сказал он.
Также, по словам замминистра, 150 проектов будут поддержаны льготными кредитами. Целью проекта, как отметил Кучушев, является стимулирование заказчиков на использование российского ПО и ПАК. «К 2030 году ожидаем, что темпы роста объема закупок отечественного ПО и услуг по его внедрению в компаниях составят 210%, будет поддержано грантами более 50 особо значимых проектов, 215 проектов получат льготные кредиты на внедрение», — добавил он.
Кроме того, к 2030 году в Минцифры, по словам Кучушева, ожидают более 500 венчурных сделок с привлечением частного капитала, 600 IT-стартапов, пройдут программы акселерации, 990 проектов будут поддержаны грантами на разработку и развитие цифровых решений.
Вместе с тем Кучушев отметил, что к 2030 году в министерстве ожидают, что более 185 тыс. человек получат льготную IT-ипотеку.