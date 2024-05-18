Доля рубля при оплате экспорта в Европу достигла максимума в 58%

Кроме того, с 1 ноября 2023 года вступил в силу указ президента о спецсчетах для расчетов в рублях за продовольствие. Однако в этом случае на расчеты в рублях компании могут перейти добровольно, в отличие от платы за газ, указал ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. Он предположил, что в марте могли начаться расчеты по новому механизму за некоторые крупные поставки, что и вызвало скачок доли рубля. По его словам, если это действительно так, то в будущем доля рубля может увеличиться еще сильнее. Ужесточение санкций может этому поспособствовать.