Доля рубля при оплате экспорта в Европу достигла максимума в 58%

Доля рубля в расчетах за российский экспорт в Европу подскочила до максимума в 58,5% в марте 2024 года, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Месяцем ранее показатель находился на уровне 48,9%, близком к минимуму за 12 месяцев.
По подсчетам издания, рост за один месяц оказался сопоставим с увеличением доли за год. Так, показатель повысился на 10,8 п.п. по сравнению с мартом 2023 года и на 9,6 п.п. по сравнению с февралем 2023 года. Весь прошлый год ежемесячная доля рубля колебалась в диапазоне от 43,6% до 53,6%.
Доля доллара и евро в марте 2024 года в свою очередь была минимальной — 28,5%. За год показатель снизился на 19 п.п., за месяц — на 5,9. До начала 2022 года показатель находился в районе 90%. Доля валют «дружественных стран» в марте снизилась до 13% с 16,8% в феврале.
Квартальные показатели также оказались рекордными. В первом квартале 2024 года доля рубля в оплате за экспорт с Европой достигла 53,8%, долларов и евро — 32,5%, «дружественных» валют — 13,7%. Для рубля и дружественных валют это максимальные значения, для доллара и евро — минимальные.
Несмотря на волатильность ежемесячных данных о валютной структуре расчетов за эксперт, общий тренд на увеличение доли рубля действительно существует, считает старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. При этом он отметил, что основной причиной, скорее всего, стал рост поставок в Беларусь и снижение экспорта в Евросоюз. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), поставки в Европу упали на 44,3% к первому кварталу 2023 года. Это с большой вероятностью связано с сокращением экспорта в ЕС, а не в Беларусь, заметил Дмитий Кузнецов, научный сотрудник лаборатории международной торговли института Гайдара. По его словам, экспорт в Беларусь, скорее, увеличился за счет возможного роста поставок сырой нефти.
Кроме того, с 1 ноября 2023 года вступил в силу указ президента о спецсчетах для расчетов в рублях за продовольствие. Однако в этом случае на расчеты в рублях компании могут перейти добровольно, в отличие от платы за газ, указал ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. Он предположил, что в марте могли начаться расчеты по новому механизму за некоторые крупные поставки, что и вызвало скачок доли рубля. По его словам, если это действительно так, то в будущем доля рубля может увеличиться еще сильнее. Ужесточение санкций может этому поспособствовать.
Объем экспорта в Европу в первом квартале составил 15,2% от всех российских поставок зарубеж или $15,4 млрд, по данным ФТС.