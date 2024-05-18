Доля кредитов под плавающую ставку впервые превысила 50%

В марте 2024 года портфель корпоративных кредитов под фиксированную ставку вырос на 17,6 млрд руб., а под плавающую — почти на 1,2 трлн. В результате доля последних в корпоративном портфеле достигла 50,4%, поднявшись за месяц почти на 1 процентный пункт. Такой уровень оказался рекордным за все время ведения статистики.
В марте 2019 года доля кредитов под плавающую ставку составляла 29%, в том же месяце 2022-го — уже 39%, а в марте прошлого года — 45%. При этом большинство привязано к ключевой ставке Банка России. Если меняется она, вместе с ней растут или снижаются проценты по кредитам.
В условиях пониженной предсказуемости рыночных ставок и денежно-кредитной политики на долгосрочном горизонте банки увеличивают долю корпоративных кредитов с плавающими ставками, пояснил «Российской газете» управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
«Если рыночные ставки будут расти, это удержит чистую процентную маржу банков от снижения. Если ставки будут снижаться, это позволит соразмерно снизить долговую нагрузку заемщиков, которые иначе будут искать возможности рефинансирования своей задолженности. В результате банк может потерять их как своих клиентов», — объясняет эксперт.
Как отмечала в апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина, увеличение таких кредитов в выдаче говорит и о том, что бизнес сохраняет уверенность в снижении ставки и возвращении инфляции к цели. По словам Беликова, компаниям проще и удобнее открывать кредитные линии под плавающие ставки на длительный срок. Им не придется заключать дополнительные соглашения или переоформлять договор при улучшении рыночных условий.
При этом юрлица традиционно берут кредиты на короткие сроки и крупные суммы, ранее рассказывала «РГ» руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Поэтому в текущих реалиях взять кредит по плавающей ставке выгоднее для них.
То есть такие кредиты выгодны как банкам, так и клиентам. Они являются инструментом не одностороннего действия, говорит Беликов. «Но более вероятно, что изменения происходят в большей степени под воздействием банков, оптимизирующих свои кредитные политики, памятуя двукратные и более значимые повышения ключевой ставки в 2022 и 2023 годах», — полагает управляющий директор «Эксперт РА».
На рынке облигаций тоже присутствует тренд на размещение облигаций с плавающей ставкой, или флоатеров, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев. «По нашим оценкам, из новых выпусков по объему примерно половина — это выпуски с плавающей ставкой. При этом если мы посмотрим статистику до 2022 года, то доля корпоративных флоатеров редко превышала 10−15% от объема рынка», — поделился эксперт. В апреле глава ЦБ озвучивала цифры, что доля кредитов под плавающую ставку в выдаче выросла уже до 54%: то есть ситуация схожа.
Кроме того, доля флоатеров в общем объеме тоже растет. Некоторые инвесторы, по словам Корнева, предпочитают отказаться от процентного риска и получать доход, привязанный к ключевой ставке или RUONIA, по мере сохранения неуверенности относительно будущей денежно-кредитной политики и проинфляционных рисков.
«И сложно не согласиться с такой позицией, — говорит эксперт из УК “Альфа-капитал”. — Цены длинных ОФЗ с фиксированным купоном продолжают снижаться, в то время как флоатеры обеспечивают высокую доходность». Например, для второго эшелона ставка может превышать ключевую на 2−2,5%.
Однако здесь существуют определенные риски. Возникает вопрос, готовы ли эмитенты обслуживать такой долг, если ставка не будет активно снижаться, как ожидал сперва рынок. «То есть в случае сохранения высокой ключевой ставки компаниям все-таки придется корректировать свою инвестиционную политику, в противном случае мы будем наблюдать рост кредитного риска в закредитованных компаниях», — полагает Корнев.