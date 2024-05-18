Доля кредитов под плавающую ставку впервые превысила 50%

На рынке облигаций тоже присутствует тренд на размещение облигаций с плавающей ставкой, или флоатеров, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев. «По нашим оценкам, из новых выпусков по объему примерно половина — это выпуски с плавающей ставкой. При этом если мы посмотрим статистику до 2022 года, то доля корпоративных флоатеров редко превышала 10−15% от объема рынка», — поделился эксперт. В апреле глава ЦБ озвучивала цифры, что доля кредитов под плавающую ставку в выдаче выросла уже до 54%: то есть ситуация схожа.