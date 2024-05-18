Что делать, если пенсия ниже прожиточного минимума

ФСД положена, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины ПМП, предусмотренной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины федерального ПМП. В 2024 году такая выплата производится в 59 субъектах РФ и в городе Байконур.