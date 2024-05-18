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Что делать, если пенсия ниже прожиточного минимума

Неработающим пенсионерам положена доплата, когда сумма их материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Она выплачивается в 89 субъектах РФ.

Источник: РИА "Новости"

У некоторых пенсионеров общая сумма материального обеспечения не достигает установленной в регионах их проживания величины ПМП. В таких случаях предусмотрена федеральная или региональная социальная доплата (ФСД и РСД).

ФСД положена, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины ПМП, предусмотренной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины федерального ПМП. В 2024 году такая выплата производится в 59 субъектах РФ и в городе Байконур.

РСД выплачивается в 30 регионах. Она положена, если ПМП в субъекте РФ выше федерального, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

Согласно данным Соцфонда, в 2023 году ФСД получали 2,8 миллиона неработающих пенсионеров, а РСД — 3,4 миллиона, то есть 15% от общего числа пенсионеров. В среднем ежемесячный размер доплаты составлял примерно 1300 рублей.

Социальную доплату можно оформить по заявлению. Для получения ФСД следует обращаться в Соцфонд, а по РСД — в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».