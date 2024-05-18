Что делать если коллега за ту же работу получает больше вас

По ее словам, зарплата — это всегда совокупность нескольких важных факторов.
«При ее расчете работодатель учитывает личный опыт сотрудника, достижения в компании, багаж знаний и реализованные проекты, хард— и софт-скиллы, необходимые специалисту для выполнения конкретных задач», — пояснила эксперт.
Зачастую у разницы в зарплате между двумя коллегами с одинаковой должностью есть логичное объяснение.
Вполне возможно, что человек с большей зарплатой показывает высокую эффективность в работе, экономит компании больше средств, имеет дополнительные бонусы за выслугу лет или отличные от ваших обязанности.
Бывает, что в должностных инструкциях одинаковых должностей прописан разный объем обязанностей.
«Если же сотрудник совершенно точно уверен, что при одинаковом функционале и показателях зарплата его коллеги выше, он может обратиться к руководству с просьбой о повышении заработной платы», — говорит Юлия Санина.
В этом случае эксперт советует заранее проработать детальный план разговора, подготовить аргументированный рассказ о ваших компетенциях и пуле задач, сделать акцент на выполненных проектах, достижениях в работе, а также рассказать о точках роста, которых вы достигли за время работы в компании.
Однако в разговоре стоит избегать излишне эмоционального тона и ни в коем случае не забывать о субординации, вежливости и твердой аргументации. «Если начальство увидит реальное обоснование вашего запроса, оно может пойти навстречу и увеличить вашу зарплату», — рассказала Санина.
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