Что делать если коллега за ту же работу получает больше вас

В этом случае эксперт советует заранее проработать детальный план разговора, подготовить аргументированный рассказ о ваших компетенциях и пуле задач, сделать акцент на выполненных проектах, достижениях в работе, а также рассказать о точках роста, которых вы достигли за время работы в компании.