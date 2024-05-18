ЦБ обсуждает маркировку эмитентов, которые не раскрывают достаточно информации

«Наша цель сейчас — определиться с минимумом финансовой информации, которая должна раскрываться эмитентами. И в случае, если компания не обеспечила раскрытие этого минимума информации, чтобы у этих бумаг была определенная маркировка. Чтобы инвестор мог понять — здесь есть риски не получения важной информации для принятия инвестиционного решения, а здесь этот минимум соблюдается». — сказал Ломакин, подчеркнув, что такая дискуссия только начинается и важно соблюсти баланс между интересами инвесторов и эмитентов.