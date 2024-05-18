ЦБ обсуждает маркировку эмитентов, которые не раскрывают достаточно информации

Центробанк намерен обсудить с биржами и эмитентами возможную маркировку эмитентов, которые не раскрывают рынку даже необходимый минимум информации, рассказал журналистам начальник управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций ЦБ Петр Ломакин на «Инвест Weekend», организованном РБК.
По его словам, этот вопрос поднимался на экспертном совете ЦБ по защите розничных инвесторов — часть эмитентов, избегая определенных санкционных рисков, закрывают информацию, не предоставляя рынку даже необходимый минимум информации.
«Наша цель сейчас — определиться с минимумом финансовой информации, которая должна раскрываться эмитентами. И в случае, если компания не обеспечила раскрытие этого минимума информации, чтобы у этих бумаг была определенная маркировка. Чтобы инвестор мог понять — здесь есть риски не получения важной информации для принятия инвестиционного решения, а здесь этот минимум соблюдается». — сказал Ломакин, подчеркнув, что такая дискуссия только начинается и важно соблюсти баланс между интересами инвесторов и эмитентов.
Регулятору предстоит определить минимум и дальше обсудить его с биржами, а также самими эмитентами. По мнению Ломакина, в течение месяца ЦБ может сформулировать конкретное предложение и параллельно может начать обсуждение, чтобы весь процесс занял несколько месяцев.
Компании вернулись к раскрытию данных о себе в июле 2023 года, когда правительство своим постановлением N1102 отменило принятый в марте 2022 года «мораторий» на прозрачность сведений. Несмотря на то, что эмитенты вернулись к публикации баланса и отчетов о финансовых результатах, у них сохранилось право не обнародовать некоторые «чувствительные сведения» из-за санкционных угроз. Кроме того, постепенно расширяется круг компаний, которым удалось полностью или частично вновь вернуть себе возможность закрывать свои данные.
Параллельно ЦБ, выступающий за необходимость раскрытия финансовой и операционной информации о торгующихся компаниях, обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг эмитентов, которые раскрывают не полную информацию о себе.
Ломакин указал, что история с обособлением «технически несложная».