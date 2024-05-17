Жилье в курортных регионах России заметно подорожало за последний год

Представитель сервиса отметил, что среди курортов Северного Кавказа в апреле 2024 года вторичное жилье и загородная недвижимость сильнее всего подорожали в Кисловодске — до 155 тысяч рублей за квадратный метр (+30% к апрелю 2023 года) и 106 тысяч рублей за «квадрат» (+40%) соответственно. Новостройки в этом регионе сильнее всего выросли в цене в Ставрополе — до 111 тысяч рублей за «квадрат» (+18%).
Среди курортов Краснодарского края наибольший рост цен за год как на новостройки, так и на вторичное жилье отмечен в Сочи — на 18% (до 428,4 тысячи рублей за квадратный метр) и на 5,2% (до 282 тысяч рублей за «квадрат») соответственно.
«В Алтайском крае — еще одном популярном туристическом направлении — медианная цена “квадрата” в новостройке составляет около 137 тысяч рублей, за год она прибавила 34,2%. В Калининградской области медианная цена квадрата в новостройке здесь составляет около 136 тысяч рублей за квадратный метр, за месяц она выросла на 3,7%, за год — на 24,7%», — сказал представитель «Яндекс. Недвижимости».
Он добавил, что несмотря на рост цен в регионах снижается число предложений, например спрос на новостройки в Краснодарском крае за год снизился на 17%, что говорит о растущем спросе на курортную недвижимость.