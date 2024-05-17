Жилье в курортных регионах России заметно подорожало за последний год

Представитель сервиса отметил, что среди курортов Северного Кавказа в апреле 2024 года вторичное жилье и загородная недвижимость сильнее всего подорожали в Кисловодске — до 155 тысяч рублей за квадратный метр (+30% к апрелю 2023 года) и 106 тысяч рублей за «квадрат» (+40%) соответственно. Новостройки в этом регионе сильнее всего выросли в цене в Ставрополе — до 111 тысяч рублей за «квадрат» (+18%).