«Юнистрим» возобновляет переводы из России в Грузию

Платежная система «Юнистрим» возобновила перевод средств в Грузию, пишет интернет-издание vestikavkaza.ru со ссылкой на выступление вице-президента по развитию сети компании Юлию Каверину. Об этом она рассказала на заседании российско-грузинского делового совета по развитию экономических отношений.
«Совершать денежные переводы из России в Грузию вновь стало возможно с помощью платежной системы “Юнистрим”. (…) С возобновлением возможности денежных переводов грузинам, проживающим на территории РФ, теперь станет проще финансово поддерживать своих родственников и близких», — сказала она.
На сайте компании указано, что она осуществляет переводы «в страны СНГ и дальнего зарубежья: Россию, Армению, Молдову, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Грецию, Кипр, Сербию». Грузии среди стран, где работает система пока на сайте не указана.
Фото с сайта платежной системы.
Летом 2023 года большая часть банков Грузии перестала работать с платежной системой «Юнистрим».
Издание «Бизнес Грузия» пишет, что в нескольких грузинских банках заверили, что не работают с этой системой. Об этом заявили представители TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank.
20 июля 2023 года российский банк «Юнистрим», который является оператором этой платежной системы, попал под блокирующие санкции США — с того момента многие банки, расположенные в странах-соседях России (в том числе в Кыргызстане, Грузии, Армении, Узбекистане, Молдове), приостановили работу с «Юнистрим». Позже приложение платежной системы также пропало из магазина Google Play. Однако с конца 2023 года компания постепенно начала заново отстраивать сеть партнерств в этих странах.
Frank Media направили запрос в платежную систему и одноименный банк.
В марте 2024 года приложении банка ВТБ появился функционал перевода денежных средств в Грузию,
Россияне в 2023 году перевели в Грузию на 26% меньше денег, чем в 2022 году — на сумму $1,53 млрд против $2,07 млрд, следует из статистики Национального банка Грузии. При этом Россия обеспечивает наибольший приток средств физлиц: на втором месте по этому показателю Италия ($518,6 млн, +20,1% к предыдущему году), на третьем — США ($456,4 млн, +39,6%).