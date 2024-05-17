«Юнистрим» возобновляет переводы из России в Грузию

20 июля 2023 года российский банк «Юнистрим», который является оператором этой платежной системы, попал под блокирующие санкции США — с того момента многие банки, расположенные в странах-соседях России (в том числе в Кыргызстане, Грузии, Армении, Узбекистане, Молдове), приостановили работу с «Юнистрим». Позже приложение платежной системы также пропало из магазина Google Play. Однако с конца 2023 года компания постепенно начала заново отстраивать сеть партнерств в этих странах.