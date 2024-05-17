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Yandex N.V. закрыла первый этап продажи российского бизнеса

МКПАО «Яндекс» (MOEX: YNDX) сообщила, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса консорциуму инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум. Первый».

Источник: Reuters

В рамках первого этапа Yandex N.V. продала 68% акций МКПАО «Яндекс». Еще 3,7% новой головной компании уже принадлежит «дочки» МКПАО «Яндекс» ООО «Яндекс. Технологии». Окончательно сделка, как ожидается будет закрыта в июле, когда Yandex N.V. продаст оставшуюся долю — примерно 28%.

Нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером «Яндекса» и полностью выйдет из состава акционеров. Кроме того, до 31 июля Yandex N.V. сменит свое название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

Ранее закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» предложил акционерам голландской Yandex N.V. выкупить бумаги или обменять их на акции МКПАО в соотношении 1:1. Также фонд сообщил, что готов выкупить акции Yandex N.V. за 1251,8 ₽ за бумагу. Сумма сделки составляет 475 млрд руб.

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