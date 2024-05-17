Власти России на полгода ввели запрет на вывоз лома драгметаллов

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, на время действия запрета из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов.
Кроме того, приостановлен вывоз из России отходов и лома электротехнических и электронных изделий, применяемых для извлечения драгметаллов. Ограничения не касаются катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгметаллов, которые вывозятся организациями по праву осуществления аффинажа. В этом случае одна проба не должна превышать веса 500 г.