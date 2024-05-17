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Власти России на полгода ввели запрет на вывоз лома драгметаллов

Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Ограничение будет действовать с 20 мая до 20 ноября 2024 года. До этого такой запрет действовал с 1 ноября 2023 по 30 апреля 2024 года. Согласно оценкам властей, эта мера позволит увеличить загрузку производственных мощностей и привлечь значительные объемы вторичного сырья в переработку и производство драгоценных металлов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, на время действия запрета из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов.

Кроме того, приостановлен вывоз из России отходов и лома электротехнических и электронных изделий, применяемых для извлечения драгметаллов. Ограничения не касаются катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгметаллов, которые вывозятся организациями по праву осуществления аффинажа. В этом случае одна проба не должна превышать веса 500 г.