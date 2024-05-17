Власти России на полгода ввели запрет на вывоз лома драгметаллов

Кроме того, приостановлен вывоз из России отходов и лома электротехнических и электронных изделий, применяемых для извлечения драгметаллов. Ограничения не касаются катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгметаллов, которые вывозятся организациями по праву осуществления аффинажа. В этом случае одна проба не должна превышать веса 500 г.