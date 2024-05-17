В каком банке брать ипотеку

Выбор банка для ипотеки должен делаться на основе очень плотного анализа предложений. А рассматривать разные варианты нужно, ведь это обязательство — стоимостью в несколько миллионов, и его однозначно надо делать наиболее выгодным для себя. Об этом рассказал эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.