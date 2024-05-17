В каком банке брать ипотеку

Тезисно условия банков будут «плюс-минус одинаковыми». Но некоторые нюансы, как уверяет эксперт, будут стоить сотни тысяч рублей, причем, в обе стороны.
«Во-первых, речь о самой процентной ставке — даже 0,1% даст очень приличный эффект на долгосрочном горизонте. Во-вторых, в разных банках есть свои нюансы досрочного погашения. Кое-где за него до сих пор есть штрафные санкции, что, к слову, незаконно», — замечает Кричевский.
То есть, где-то гасить крупными суммами можно хоть каждый месяц, где-то количество таких платежей ограничено или есть лимиты по суммам, вносимым единоразово.
Кроме того, среди условий банков есть дефолтные опции — кредитная история, причем, как заемщика, так и созаемщика/поручителя, привязка компании к зарплатной программе, наличие других залоговых активов, кроме ипотечной квартиры.
Также есть программы, при которых платежи можно вносить уже после заселения/выдачи ключей, а до этого платятся чисто символические суммы — от 1 рубля до нескольких тысяч.
Нужно помнить, что платежеспособный спрос на ипотеку снижается с каждым месяцем, даже несмотря на наметившийся тренд на снижение цен. Поэтому самым правильный вариант — отправить заявки в ряд банков, которые, по мнению заемщика, выглядят наиболее интересными с точки зрения условий займа.
«В принципе, большой разницы между банком из топ-5 и с нижних строчек топ-100 здесь нет — даже если какая-то структура лишится лицензии, договор перейдет банку-санатору», — объясняет Кричевский.
Но с точки зрения удобства получения и последующей оплаты, конечно, преимущество — у банков из топ-20 по размеру активов. Де-факто — это все наиболее часто упоминаемые в СМИ структуры.
Поэтому самое важное — анализировать условия и читать договора, а если нет времени или не хватает компетенции — нанять юриста. «Несколько тысяч за мнение со стороны от человека, чьим профилем являются банковские договора, могут впоследствии сэкономить сотни тысяч», — отметил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».