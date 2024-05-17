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В каком банке брать ипотеку

Выбор банка для ипотеки должен делаться на основе очень плотного анализа предложений. А рассматривать разные варианты нужно, ведь это обязательство — стоимостью в несколько миллионов, и его однозначно надо делать наиболее выгодным для себя. Об этом рассказал эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Источник: РИА "Новости"

Тезисно условия банков будут «плюс-минус одинаковыми». Но некоторые нюансы, как уверяет эксперт, будут стоить сотни тысяч рублей, причем, в обе стороны.

«Во-первых, речь о самой процентной ставке — даже 0,1% даст очень приличный эффект на долгосрочном горизонте. Во-вторых, в разных банках есть свои нюансы досрочного погашения. Кое-где за него до сих пор есть штрафные санкции, что, к слову, незаконно», — замечает Кричевский.

То есть, где-то гасить крупными суммами можно хоть каждый месяц, где-то количество таких платежей ограничено или есть лимиты по суммам, вносимым единоразово.

Все это в итоге влияет на переплату.

Кроме того, среди условий банков есть дефолтные опции — кредитная история, причем, как заемщика, так и созаемщика/поручителя, привязка компании к зарплатной программе, наличие других залоговых активов, кроме ипотечной квартиры.

Если речь о новостройках, то банки, которые участвуют в проектном финансировании ЖК, в котором заемщик планирует покупку, могут давать ставку чуть ниже льготной, а после сворачивания программы будут давать процент ниже рыночного. Это, по мнению эксперта, логично, поскольку в руках банка будут все залоговые активы.

Также есть программы, при которых платежи можно вносить уже после заселения/выдачи ключей, а до этого платятся чисто символические суммы — от 1 рубля до нескольких тысяч.

Нужно помнить, что платежеспособный спрос на ипотеку снижается с каждым месяцем, даже несмотря на наметившийся тренд на снижение цен. Поэтому самым правильный вариант — отправить заявки в ряд банков, которые, по мнению заемщика, выглядят наиболее интересными с точки зрения условий займа.

«В принципе, большой разницы между банком из топ-5 и с нижних строчек топ-100 здесь нет — даже если какая-то структура лишится лицензии, договор перейдет банку-санатору», — объясняет Кричевский.

Но с точки зрения удобства получения и последующей оплаты, конечно, преимущество — у банков из топ-20 по размеру активов. Де-факто — это все наиболее часто упоминаемые в СМИ структуры.

Поэтому самое важное — анализировать условия и читать договора, а если нет времени или не хватает компетенции — нанять юриста. «Несколько тысяч за мнение со стороны от человека, чьим профилем являются банковские договора, могут впоследствии сэкономить сотни тысяч», — отметил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».