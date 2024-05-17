В Думе раскрыли, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2024 году

«При уходе в отпуск выгода может быть двух видов: больше дней отдыха или денег. Выгоднее брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2024 году это июль и октябрь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что получить больше денег можно при помощи включения в отпуск выходных дней: отпускные за выходные платят, а зарплату — нет.
«Если вы берете отпуск, присоединяя его к выходным, у вас становится больше времени для отдыха. А если праздничный день выпадает на период отпуска, вы отдохнете на день больше», — отмечают в Госдуме.
Нижняя палата парламента ставит в пример ситуацию, когда сотрудник со среднемесячной зарплатой в 50 000 рублей уходит в отпуск 15 июля на 14 дней. Цена одного отпускного дня составит 1 796 рублей (зарплата/среднее количество дней в месяце). В июле 23 рабочих дня, цена рабочего дня — 2 174 рубля.
«Вы захватываете десять рабочих дней. За июль вам выплатят: 1706 * 14 + 2174 * 13 = 52 146 рублей. Это больше месячной зарплаты на 2146 рублей», — объясняют в Госдуме.
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