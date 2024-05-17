В Думе раскрыли, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2024 году

«При уходе в отпуск выгода может быть двух видов: больше дней отдыха или денег. Выгоднее брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2024 году это июль и октябрь», — говорится в сообщении.



Отмечается, что получить больше денег можно при помощи включения в отпуск выходных дней: отпускные за выходные платят, а зарплату — нет.