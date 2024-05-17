«Тинькофф банк» запускает собственный QR-код для платежей

Платежный QR-код «Тинькофф банка» появится на всех его терминалах оплаты в течение этого года. При его сканировании откроется платежная страница с несколькими способами оплаты: Tinkoff Pay, СБП, а также в ближайшее время будет добавлен SberPay, а также pay-сервисы других банков и сервис отплаты в рассрочку «Долями» от самого «Тинькофф».