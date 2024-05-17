Суд арестовал российские активы Unicredit Bank на €463 млн

Арест был наложен на ценные бумаги, принадлежащие UniCredit Bank AG и АО «Юникредит банк», недвижимое имущество и средства на всех банковских счетах, открытых на имя кредитной организации. Исключения составляют счета типа С и И.
«Русхимальянс» подал иск к UniCredit Bank AG в августе 2023 года с требованием выплатить 45,7 млрд руб. по банковским гарантиям согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde. До этого компания подала иски еще к двум немецким банкам — Deutsche Bank и Commerzbank. Сумма претензий составляла 24 млрд руб. и 9 млрд руб. соответственно.
ООО «Русхимальянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге.
Немецкие банки выступали гарантами сделки между «Русхимальянсом» и Linde — бывшим подрядчиком по проектированию, поставкам оборудования и строительству газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В 2022 году Linde приостановила работы из-за санкций ЕС. Тогда, как сообщали в «Русхимальянсе», банки-гаранты перестали выполнять свои обязательства. В январе 2023 года российский суд арестовал активы Linde на сумму 35 млрд руб.