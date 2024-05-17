Суд арестовал российские активы Unicredit Bank на €463 млн

Немецкие банки выступали гарантами сделки между «Русхимальянсом» и Linde — бывшим подрядчиком по проектированию, поставкам оборудования и строительству газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В 2022 году Linde приостановила работы из-за санкций ЕС. Тогда, как сообщали в «Русхимальянсе», банки-гаранты перестали выполнять свои обязательства. В январе 2023 года российский суд арестовал активы Linde на сумму 35 млрд руб.