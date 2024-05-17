Рынок майнинга криптовалют в России может вырасти на 20−40% в 2024 году

По оценке BitRiver, которую приводит издание, в России в прошлом году майнеры добыли около 54 тысяч биткойнов (BTC) на $3,5 млрд по текущему курсу. В результате, страна продолжила занимать второе место в мире после США по майнингу криптовалют. Эту позицию российский рынок достиг в 2022 году. При этом отрыв от американских конкурентов значителен: в США было добыто 143 тысячи BTC в 2023 году.