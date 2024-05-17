Рынок майнинга криптовалют в России может вырасти на 20−40% в 2024 году

Темпы роста добычи криптовалюты в России могут остаться на высоком уровне в 2024 году и составить 20−40%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова. В 2023 году рынок увеличился вдвое.
По оценке BitRiver, которую приводит издание, в России в прошлом году майнеры добыли около 54 тысяч биткойнов (BTC) на $3,5 млрд по текущему курсу. В результате, страна продолжила занимать второе место в мире после США по майнингу криптовалют. Эту позицию российский рынок достиг в 2022 году. При этом отрыв от американских конкурентов значителен: в США было добыто 143 тысячи BTC в 2023 году.
Более 95% вычислительных мощностей, задействованных в майнинге криптовалют, добывают биткоин, согласно данным BitRiver. Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов оценивает долю майнинга BTC в 90%, остальные 10% распределны между Litecoin и Kaspa. По его слова, это соотношение одинаково для России и мира.
Как отметил основатель TerraCrypto Никита Вассев, добыча криптовалюты в России популярна из-за дешевой электроэнергии и подходящего климата — «не зря многие майнеры выбирают Сибирь, неплохая экономия на охлаждении оборудования». Также в стране много производственных площадок, которые несложно переориентировать на майнинг биткоина. Другой важный фактор — «слепота» местных регуляторов и возможность с ними «договориться». По его словам, это создает хорошие условия для криптобизнеса.
Сейчас российское законодательство не регулирует рынок майнинга. При этом, как отметила юрист Vegas Lex Елизавета Вихлянцева, создавать крипто-фермы прямо не запрещено. Более того, по словам Ярослава Шицле, главы направления разрешения IT&IP-споров юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры», криптовалюту уже признали имуществом. Это следует из закона «О цифровых финансовых активах».