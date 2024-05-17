Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в январе—марте на уровне 5,4%

ВВП России увеличивается в годовом выражении четвертый квартал подряд. Так, во втором квартале 2023 года темпы его роста составили 5,1%, в третьем — 5,7%, в четвертом — 4,9%. При этом в первом квартале прошлого года, от которого рассчитываются дальнейшие изменения ВВП, было зафиксировано сокращение на 1,6%. В расчетах Росстата не учитываются данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.