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Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в январе—марте на уровне 5,4%

В первом квартале 2024 года рост ВВП России ускорился до 5,4% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. По итогам четвертого квартала прошлого года рост экономики страны составил 4,9%.

ВВП России увеличивается в годовом выражении четвертый квартал подряд. Так, во втором квартале 2023 года темпы его роста составили 5,1%, в третьем — 5,7%, в четвертом — 4,9%. При этом в первом квартале прошлого года, от которого рассчитываются дальнейшие изменения ВВП, было зафиксировано сокращение на 1,6%. В расчетах Росстата не учитываются данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

По итогам 2023 года Росстат оценил рост экономики России в 3,6%. В 2024 году, по оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырастет на 2,3%. Банк России прогнозирует изменение показателя в диапазоне 2,5−3,5%. Эксперты Международного валютного фонда считают, что в текущем году российская экономика вырастет на 2,6%, Всемирного банка — на 1,3%.