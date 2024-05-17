Российская «Кепт» и аудитор Китая ShineWing договорились об обмене клиентами

ShineWing Certified Public Accountants входит в международную группу ShineWing и занимает седьмое место среди аудиторских и консалтинговых компаний Китая. В группе работает более 12 тысяч человек в более чем 95 офисах в 19 регионах. Компания была основана в 1981 году и базируется в Пекине. Выручка группы по итогам 2022 года достигла примерно $685,9 млн.