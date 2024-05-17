Российская «Кепт» и аудитор Китая ShineWing договорились об обмене клиентами

Одна из крупнейших российских аудиторских фирм «Кепт» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с коллегами из Китая — аудиторско-консалтинговой компанией ShineWing CPA, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя российского аудитора.
Партнерство предполагает совместный маркетинг, оказание услуг существующим клиентам и поиск новых, а не подбор субподрядчиков или предоставление рекомендаций по выбору аудиторско-консалтинговой фирмы в другой стране. В части аудита речь идет о гармонизации подходов к контролю качества и методологии, гарантии наличия временного ресурса у партнера для работы с клиентами и дает приоритетный доступ к локальным данным и экспертам.
Как отмечает «Коммерсантъ», это первое подобное соглашение среди крупных аудиторско-консалтинговых компаний из России и Китая. По словам экспертов, опрошенных изданием, подобное сотрудничество выгодно российским аудиторам в первую очередь взаимообменом клиентами.
ShineWing Certified Public Accountants входит в международную группу ShineWing и занимает седьмое место среди аудиторских и консалтинговых компаний Китая. В группе работает более 12 тысяч человек в более чем 95 офисах в 19 регионах. Компания была основана в 1981 году и базируется в Пекине. Выручка группы по итогам 2022 года достигла примерно $685,9 млн.