Reuters: США могут пересмотреть условия эмбарго на российские алмазы

«Мы хотим убедиться, что нашли правильный баланс между тем, чтобы навредить России, и тем, чтобы все было осуществимо», — пояснил позицию американского правительства чиновник на условиях анонимности. Государственный департамент США отказался от комментариев. Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон не изменил своей позиции и что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с G7 [в отношении алмазных санкций — прим. FM].