Reuters: США могут пересмотреть условия эмбарго на российские алмазы

Соединенные Штаты пересматривают самые строгие элементы запрета на поставки алмазов из РФ, принятых странами «Большой семерки» (G7) в ответ на вооруженные действия России в Украине. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, к пересмотру эмбарго Штаты подтолкнули возражения со стороны африканских стран, индийских огранщиков и нью-йоркских ювелиров.
«Мы хотим убедиться, что нашли правильный баланс между тем, чтобы навредить России, и тем, чтобы все было осуществимо», — пояснил позицию американского правительства чиновник на условиях анонимности. Государственный департамент США отказался от комментариев. Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон не изменил своей позиции и что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с G7 [в отношении алмазных санкций — прим. FM].
«Большая семерка» ввела прямой запрет на импорт российских алмазов в январе 2024 года. С марта импортеры в страны G7 должны самостоятельно подтверждать, что алмазы не происходят из России. С сентября, как предполагается, вступит последний этап эмбарго на алмазы, согласно которому бриллианты весом 0,5 карата и выше должны будут проходить через алмазный центр в Антверпене (Бельгия), а для отслеживания происхождения камней будет применяться технология блокчейн.
Источники Reuters сообщили, что державы G7 согласились с тем, что Антверпен будет «логичным» первым центром, а другие будут добавлены позже. Однако три источника сообщили, что Вашингтон охладел к принудительной сертификации, и что дискуссии о внедрении системы блокчейна для отслеживания камней «зашли в тупик».
С критикой принятых G7 санкций в отношении российских алмазов выступили практически все участники рынка: индийские огранщики, производители алмазов, а также сами ювелиры. В основном их жалобы были связаны с отсутствием ясности в новых ограничительных правилах и схемах сертификации камней, а также необходимостью отправлять алмазы в Бельгию (из-за чего цены на африканские камни могут сильно вырасти).