Почему иностранные банки не уходят и что им за это грозит: версия западных СМИ

Несмотря на усилившееся давление со стороны Европейского центрального банка, угроз Минфина США, а также публичные обещания свернуть свою деятельность в РФ как можно скорее, западным банкам трудно расстаться с Россией, пишет Bloomberg.
По данным агентства, с февраля 2022 года численность персонала пяти банков Европейского союза с наибольшим объемом бизнеса в РФ сократилась всего на 3%, в то время как их прибыль выросла в три раза из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
Deutsche Bank AG сократил число своих сотрудников в России, в основном в результате закрытия IT-хаба, но при этом его прибыль на российском рынке в 2023 года была выше, чем в 2021 году. Raiffeisen bank, по данным Bloomberg, уменьшил свой кредитный портфель, связанный с РФ, с 2022 года почти на 60%, до 5,8 млрд евро, хотя количество сотрудников выросло на 7%, почти до 10 тысяч человек, а прибыль выросла более чем в три раза. У «дочки» итальянского банка UniCredit в РФ работает более 3 тысяч сотрудников и более 50 филиалов в России. Прибыль российского банка Intesa Sanpaolo, который официально получил разрешение на продажу «дочки» в сентябре 2023 года, за последние два года подросла примерно в двадцать раз. На это обращает внимание и аналитик Bloomberg Intelligence Томаш Ноетцель: «У некоторых банков прибыль в РФ выше, чем до начала вооруженного конфликта, что должно насторожить власти». Единственным крупным банком ЕС, которому удалось полностью уйти из РФ, стал Société Générale SA, продавший свою крупнейшую российскую дочернюю компанию, Росбанк. Голландский банк ING Groep NV, который работает в России с 1993 года, заявил, что сократил свой бизнес в стране на три четверти, до 1,3 млрд евро, с начала 2022 года.
Со сложностями, связанными с уходом из РФ, кроме европейских, столкнулись и американские банки. Так, Citigroup прекратила почти все институциональные банковские услуги в России в начале прошлого года, однако у нее до сих пор «зависло» в РФ почти $7 млрд средств в виде депозитов в ЦБ и других финансовых учреждениях. JPMorgan также утверждает, что по состоянию на март в России у банка до сих пор находится около $350 млн.
Главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел, а также главный исполнительный директор Intesa Карло Мессина назвали свой уход из РФ «нелегким». Среди причин, которые ограничивают возможности быстрого ухода банков из РФ, агентства Bloomberg и Reuters выделяют:
сложности с выводом средств из страны из-за западного санкционного законодательства и местных правил РФ, которые могут ему противоречить;
риск ареста своих активов в случае, если компания будет признана Кремлем «недружественной»;
бюрократические препятствия и сложная структура согласований «ухода» с властями;
нежелание «отпускать» банк со стороны самих властей (последние, по данным Reuters, в прошлом году «дали понять RBI», что что они хотят, чтобы он остался, потому что тот позволяет осуществлять международные платежи). «Чрезвычайно вредные» последствия.
Медленные темпы ухода банков из РФ беспокоят и европейского регулятора в лице Европейского центрального банка, и Министерство финансов США. По словам одного из собеседников Bloomberg в банковских кругах, «одно из опасений заключается в том, что дальнейшее присутствие в России рискует навлечь на банки санкции США и крупные штрафы».
В начале мая 2024 года министерство финансов США предупредило RBI, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за его российского бизнеса. Как отмечает Reuters, угрозы со стороны США могут оказаться «не пустыми словами» и нанести серьезные ущерб кредитной организации. «Доллар является краеугольным камнем международных финансов, а Соединенные Штаты — самый мощный регулятор в мире <…> и они могут прекратить доступ банка к этой валюте», — говорится в материале агентства. Ричард Портес, профессор экономики Лондонской школы бизнеса, изучавший санкции, сказал, что ограничение доступа RBI будет «чрезвычайно вредным». Несмотря на увеличение доли юаня в международных расчетах, доллар остается главной валютой в международной торговле и доминирующей резервной валютой, и этот статус, скорее всего, сохранится, считают аналитики.
Пока что Казначейство США официально не объявило, пойдет ли на такой шаг в отношении RBI. Ограничение доступа западного банка к долларовой системе — явление крайне редкое, хотя такие прецеденты были, напоминает Reuters. Так, французскому банку BNP Paribas в 2014 году на год запретили проводить некоторые операции с долларом в рамках урегулирования обвинений в нарушении американских санкций против Судана, Кубы и Ирана. А В 2018 году США обвинили третий по величине банк Латвии, ABLV, в отмывании денег и нарушении санкций против Северной Кореи. Это фактически заморозило доступ банка на долларовые финансовые рынки и привело к его закрытию.