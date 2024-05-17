Почему иностранные банки не уходят и что им за это грозит: версия западных СМИ

Deutsche Bank AG сократил число своих сотрудников в России, в основном в результате закрытия IT-хаба, но при этом его прибыль на российском рынке в 2023 года была выше, чем в 2021 году. Raiffeisen bank, по данным Bloomberg, уменьшил свой кредитный портфель, связанный с РФ, с 2022 года почти на 60%, до 5,8 млрд евро, хотя количество сотрудников выросло на 7%, почти до 10 тысяч человек, а прибыль выросла более чем в три раза. У «дочки» итальянского банка UniCredit в РФ работает более 3 тысяч сотрудников и более 50 филиалов в России. Прибыль российского банка Intesa Sanpaolo, который официально получил разрешение на продажу «дочки» в сентябре 2023 года, за последние два года подросла примерно в двадцать раз. На это обращает внимание и аналитик Bloomberg Intelligence Томаш Ноетцель: «У некоторых банков прибыль в РФ выше, чем до начала вооруженного конфликта, что должно насторожить власти». Единственным крупным банком ЕС, которому удалось полностью уйти из РФ, стал Société Générale SA, продавший свою крупнейшую российскую дочернюю компанию, Росбанк. Голландский банк ING Groep NV, который работает в России с 1993 года, заявил, что сократил свой бизнес в стране на три четверти, до 1,3 млрд евро, с начала 2022 года.