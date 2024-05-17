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Объем ввода складов в 2024 году может поставить рекорд

В России в 2024 году могут ввести 5,8 млн кв. м складской недвижимости. Таким прогнозом поделился исполнительный директор CORE.XP Андрей Постников на конференции «Ъ», прошедшей в рамках выставки-форума MALLPIC 3.0. При этом индикатор регионов впервые может превысить годовой объем ввода в Московском регионе, где новое предложение составит 1,7 млн кв. м, максимально приблизившись к рекордным значениям 2021−2022 гг. (1,8 млн кв. м).

Источник: РИА "Новости"

«Новое строительство в значительной мере отражает то, сколько было законтрактовано в прошлом году, и составит примерно 6 млн кв. м. Это объем, который ранее ни в один из периодов не было зарегистрирован», — рассказал Постников.

По прогнозам CORE.XP, годовой объем сделок в 2024 году в РФ составит 5 млн кв. м. Вакансия останется критически низкой на уровне 1−2%. Темпы роста ставок аренды в Московском регионе замедлятся. Ожидается, что к концу года среднерыночное значение ставок аренды составит 9 600−9 800 ₽ за кв. м в год.

Как ранее писал «Ъ», в первом квартале 2024 года в России введено 780 тыс. кв. м складских площадей, что на 15,4% больше год к году. Эти показатели оказались самыми высокими с 2015 года, добавляют аналитики. По их данным, 49,9% веденных объектов, или 389 тыс. кв. м, приходится на Москву и Подмосковье.