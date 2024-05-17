Объем ввода складов в 2024 году может поставить рекорд

Как ранее писал «Ъ», в первом квартале 2024 года в России введено 780 тыс. кв. м складских площадей, что на 15,4% больше год к году. Эти показатели оказались самыми высокими с 2015 года, добавляют аналитики. По их данным, 49,9% веденных объектов, или 389 тыс. кв. м, приходится на Москву и Подмосковье.