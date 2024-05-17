Объем ввода складов в 2024 году может поставить рекорд

«Новое строительство в значительной мере отражает то, сколько было законтрактовано в прошлом году, и составит примерно 6 млн кв. м. Это объем, который ранее ни в один из периодов не было зарегистрирован», — рассказал Постников.
По прогнозам CORE.XP, годовой объем сделок в 2024 году в РФ составит 5 млн кв. м. Вакансия останется критически низкой на уровне 1−2%. Темпы роста ставок аренды в Московском регионе замедлятся. Ожидается, что к концу года среднерыночное значение ставок аренды составит 9 600−9 800 ₽ за кв. м в год.
Как ранее писал «Ъ», в первом квартале 2024 года в России введено 780 тыс. кв. м складских площадей, что на 15,4% больше год к году. Эти показатели оказались самыми высокими с 2015 года, добавляют аналитики. По их данным, 49,9% веденных объектов, или 389 тыс. кв. м, приходится на Москву и Подмосковье.