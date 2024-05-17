НРД перенес запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

Национальный расчетный депозитарий (НРД) отложил запуск сервиса быстрых переводов ценных бумаг по аналогии с Системой быстрых платежей (СБП) от ЦБ на конец года, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя депозитария. Планируется, что с помощью этой системы частные инвесторы смогут «в несколько кликов» и достаточно быстро изменить место хранения бумаг при смене брокера или распределении активов между несколькими посредниками.
О разработке такой системы НРД заявил летом 2023 года. Ранее планировалось, что тестирование этой системы закончится до конца 2023 года, а в первом квартале 2024 года некоторые игроки уже начнут ее использовать.
Как пояснил представитель НРД «Ведомостям», перенос сроков связан с отсутствием необходимой нормативной базы. НРД ожидает, что поправки в законодательство, которые снимут все юридические барьеры для начала работы сервиса, будут приняты в этом году. Речь идет, в частности, о принятии законопроекта с поправками в закон «О рынке ценных бумаг», которые были внесены в сентябре 2023 года в Госдуму, и которыми предлагается установить возможность передачи по заявлению физлица информации о нем и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, от одного профучастника другому с использованием электронного документооборота, а также о принятии необходимых соответствующих поправок в Налоговый кодекс (НК).
В НРД отметили, что уже более 10 компаний прорабатывают интеграцию сервиса в свои приложения, но саму работу пока вынуждены откладывать. Среди них — БКС и «Альфа-Инвестиции». Сбербанк планирует подключиться к системе в 2025 году, ПСБ пока изучает возможность подключения.
Сейчас чтобы перевести бумаги от одного брокера к другому, клиент должен сам подать встречные поручения, а также прикреплять необходимые документы, которые должны содержать подтверждение того, по какой цене он купил актив, чтобы новый брокер мог правильно рассчитать налоги.