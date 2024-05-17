НРД перенес запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

Как пояснил представитель НРД «Ведомостям», перенос сроков связан с отсутствием необходимой нормативной базы. НРД ожидает, что поправки в законодательство, которые снимут все юридические барьеры для начала работы сервиса, будут приняты в этом году. Речь идет, в частности, о принятии законопроекта с поправками в закон «О рынке ценных бумаг», которые были внесены в сентябре 2023 года в Госдуму, и которыми предлагается установить возможность передачи по заявлению физлица информации о нем и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, от одного профучастника другому с использованием электронного документооборота, а также о принятии необходимых соответствующих поправок в Налоговый кодекс (НК).