Минфин подготовил поправки для замещения суверенных евробондов РФ

В сентябре прошлого года правительство опубликовало распоряжение, согласно которому Минфину было поручено начать замещение суверенных евробондов уже в 2023 году. Тогда же Мамонов говорил, что обмен бумаг на локальные может стартовать в четвертом квартале 2023 года. Позже он же говорил, что начало замещения перенесено на 2024 год: «Мы видим колоссальную нагрузку как на организаторов размещения, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента — каждый день видим анонсы новых сделок, — поэтому решили, что, наверное, для нас более правильным реализовать этот проект в следующем году».