Минфин подготовил поправки для замещения суверенных евробондов РФ

Минфин опубликовал проект поправок в условия эмиссии и обращения суверенных евробондов, выпускаемых с 2024 года.
Документ вносит технические правки, необходимые для проведения замещения суверенных еврооблигаций РФ, сообщил «Интерфаксу» директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов. В частности, он устраняет технические проблемы с номиналом бумаг, уточнил он.
Эмитентом облигаций от имени РФ выступает Минфин. Решение о выпуске принимается приказом Минфина и содержит условия каждого отдельного выпуска, эти условия отражаются в глобальном сертификате. В документе указано, что номинальная стоимость одной облигации может составлять от 1 до 100 млн единиц иностранной валюты, в которой выражены обязательства по облигации. Цена размещения устанавливается эмитентом в решении о выпуске и может отличаться от номинальной стоимости облигаций.
Выплата купонного дохода и погашение облигаций осуществляются депозитарием, выполняющим функции по хранению глобальных сертификатов выпусков облигаций, за счет средств федерального бюджета. Минфин указывает, что выплата купонного дохода и погашение облигаций могут осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций, если это предусмотрено в решении о выпуске.
«Облигации предоставляют их владельцам право на получение основной суммы долга в соответствии с графиком, установленным в решении об эмиссии каждого отдельного выпуска облигаций, а также дохода в виде процентов, начисляемых на остающуюся непогашенной часть основной суммы долга», — указано в проекте приказа. Притом минимальный срок обращения облигаций составляет один год, максимальный — 30 лет.
В июле 2023 года Госдума одобрила предложенные Минфином поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков российских суверенных евробондов на новые локальные выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.
В сентябре прошлого года правительство опубликовало распоряжение, согласно которому Минфину было поручено начать замещение суверенных евробондов уже в 2023 году. Тогда же Мамонов говорил, что обмен бумаг на локальные может стартовать в четвертом квартале 2023 года. Позже он же говорил, что начало замещения перенесено на 2024 год: «Мы видим колоссальную нагрузку как на организаторов размещения, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента — каждый день видим анонсы новых сделок, — поэтому решили, что, наверное, для нас более правильным реализовать этот проект в следующем году».
В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что замещение суверенных еврооблигаций локальными бондами может начаться уже в первом полугодии этого года. В первую очередь к замещению будут рассматриваться еврооблигации с кодом XS — это бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре, отмечал чиновник.
«На первом этапе будут замещены четыре выпуска, которые зарегистрированы в иностранной инфраструктуре (имеют код XS), и их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд). При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд)», — отмечал в марте Банк России.