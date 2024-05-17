Минэнерго США закупит на внутреннем рынке уран на $3,4 млрд

Закупки будут произведены в июне. Их анонсировали спустя несколько дней после принятия закона о запрете на импорт низкообогащенного урана из РФ. После принятия закона из бюджета США было выделено $2,7 млрд на преодоление зависимости от российского ядерного топлива, которое перед запретом обеспечивало около четверти потребностей США. Подчеркивается, что ведомство планирует приобретать сырье у американских производителей.