Минэнерго США закупит на внутреннем рынке уран на $3,4 млрд

Закупки будут произведены в июне. Их анонсировали спустя несколько дней после принятия закона о запрете на импорт низкообогащенного урана из РФ. После принятия закона из бюджета США было выделено $2,7 млрд на преодоление зависимости от российского ядерного топлива, которое перед запретом обеспечивало около четверти потребностей США. Подчеркивается, что ведомство планирует приобретать сырье у американских производителей.
До этого министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в палате представителей конгресса заявила, что у США «имеются необходимые инструменты, чтобы обеспечить наращивание урановой стратегии в стране». По ее словам, Вашингтон инвестирует средства в «усилия по оживлению и модернизации инфраструктуры», в частности, завода по переработке урана на комплексе Y-12 в Теннесси.