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Маркетплейс Wildberries разместил ЦФА на Московской бирже

Объем дебютного выпуска составил 3 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Маркетплейс Wildberries разместил в пятницу, 17 мая, на платформе Московской биржи дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из данных Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи), оператора информационных систем.

Этот выпуск структурирован в виде денежных требований. Объем эмиссии ЦФА составил 3 млрд рублей, срок обращения — 60 дней. Процентная ставка установлена на уровне ключевой ставки Банка России + 1 процентный пункт (п.п.).

Это десятый выпуск ЦФА на Мосбирже. Ранее на этой платформе уже размещались «ГПБ-факторинг», «Газпром нефть», «Ростелеком», банки «Центр-инвест» и ВБРР.

Для структур группы Wildberries это первая сделка по привлечению публичного долга. В апреле 2020 года входящая в группу компания «Вайлдберриз» получила рейтинг у «Эксперт РА» на уровне «ruA», однако в следующем году он был отозван «в связи с окончанием срока действия рейтинга».

«Wildberries впервые проводит выпуск ЦФА для привлечения финансирования. Полученные средства планируем направить на реализацию стратегии по стабильному расширению бизнеса в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока», — заявила в ответе на запрос Frank Media финансовый директор Wildberries Ирина Матачунас.