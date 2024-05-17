Маркетплейс Wildberries разместил ЦФА на Московской бирже

Для структур группы Wildberries это первая сделка по привлечению публичного долга. В апреле 2020 года входящая в группу компания «Вайлдберриз» получила рейтинг у «Эксперт РА» на уровне «ruA», однако в следующем году он был отозван «в связи с окончанием срока действия рейтинга».