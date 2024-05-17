Каким будет курс рубля 17 мая 2024: прогноз эксперта

Рубль в четверг сохранял давление на доллар, который отступал к 90,7. Российская валюта может пользоваться более высокими ценами на нефть, которые установились в апреле и с временным лагом транслируются в курс. Факторы высоких ставок, обязательных продаж экспортной выручки и валютных интервенций также на стороне рубля. Дополнительных сил нацвалюте может придавать приближение налогового периода, к которому часть компаний готовится заранее, продавая на рынке дополнительные объемы валюты. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 90−92.