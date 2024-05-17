Каким будет курс рубля 17 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг отторговался в плюсе. Индекс Мосбиржи обновил максимум года. Факторы поддержки — рост цен на нефть, отдельные корпоративные новости, сдерживалась динамика укреплением рубля.
Внешние настроения неоднородны. На азиатских площадках доминировали покупатели, европейские индексы в основном снижались. Данные по объемам промышленного производства в США за апрель вышли хуже прогноза.
Завтра инвесторы обратят внимание на блок макростатистики из Китая, в том числе по розничным продажам и промышленному производству. В еврозоне выйдут сведения о темпах роста потребительских цен. КарМани в четверг раскроет финансовые результаты за I квартал.
Приближение выходных может сдерживать покупательскую активность, но достижение новых вершин в пятницу не исключено. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 мая- 3420−3520 п.
Рубль в четверг сохранял давление на доллар, который отступал к 90,7. Российская валюта может пользоваться более высокими ценами на нефть, которые установились в апреле и с временным лагом транслируются в курс. Факторы высоких ставок, обязательных продаж экспортной выручки и валютных интервенций также на стороне рубля. Дополнительных сил нацвалюте может придавать приближение налогового периода, к которому часть компаний готовится заранее, продавая на рынке дополнительные объемы валюты. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 90−92.
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