Какие документы нужны для проверки при покупке квартиры

Также надо проверить собственников квартиры и их супругов на наличие исполнительных производств на официальном сайте судебных приставов https://fssp.gov.ru/, на наличие в отношении них судебных дел через систему судов общей юрисдикции (в Москве это можно сделать через указанный сайт https://mos-gorsud.ru/?ref=vc.ru) и через систему Мой арбитр https://my.arbitr.ru. Стоит также проверить публикацию сообщений о намерении обратиться с заявлением о несостоятельности (банкротстве) через единый федеральный реестр сведений о банкротстве.